Творог придаст блюду нежной текстуры и обогатит его вкусом. Есть пончики можно и горячими, и холодными, однако только со сковородки они будут немного вкуснее.
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Проверенный рецепт пышных творожных пончиков
- Время: 30 минут
- Порций: 2
С глазурью пончики будут еще вкуснее / Фото Unsplash
Приготовление:
- В блендере перебейте 450 граммов творога до однородной текстуры. Переложите его в миску, после чего добавьте яйцо, 50 граммов сахара и 10 граммов ванильного сахара. Перемешайте до однородности, всыпьте 100 граммов муки и снова перемешайте.
- Сформируйте из теста небольшие шарики диаметром 5 – 6 сантиметров.
- Разогрейте около 500 миллилитров масла в глубокой сковороде. Выкладывайте пончики по 4 – 5 штук за раз и жарьте, поворачивая на разные стороны до золотистой корочки. Это займет по несколько минут с каждой стороны.
- Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Посыпьте сверху сахарной пудрой через ситечко по вкусу.