Чтобы были воздушными и нежными: узнайте простой секрет пышных творожных пончиков

Традиционные пончики – это мучные воздушные шарики, обжаренные во фритюре. Попробуйте приготовить их с домашним творогом – получится даже лучше, чем обычно.

Творог придаст блюду нежной текстуры и обогатит его вкусом. Есть пончики можно и горячими, и холодными, однако только со сковородки они будут немного вкуснее.

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Проверенный рецепт пышных творожных пончиков

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 450 граммов кисломолочного сыра;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 100 граммов муки;

– 500 миллилитров масла;

– сахарная пудра для подачи.



С глазурью пончики будут еще вкуснее / Фото Unsplash

Приготовление:

В блендере перебейте 450 граммов творога до однородной текстуры. Переложите его в миску, после чего добавьте яйцо, 50 граммов сахара и 10 граммов ванильного сахара. Перемешайте до однородности, всыпьте 100 граммов муки и снова перемешайте. Сформируйте из теста небольшие шарики диаметром 5 – 6 сантиметров. Разогрейте около 500 миллилитров масла в глубокой сковороде. Выкладывайте пончики по 4 – 5 штук за раз и жарьте, поворачивая на разные стороны до золотистой корочки. Это займет по несколько минут с каждой стороны. Готовые пончики выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы оно впитало лишнее масло. Посыпьте сверху сахарной пудрой через ситечко по вкусу.