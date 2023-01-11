Найперше, з чим в нас асоціюється цей смаколик – гостювання у бабусі, коли нас завше хотіли почастувати чимось смачненьким. Цей рецепт може стати справжньою машиною часу, адже він передається з покоління у покоління.

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Головне, про що потрібно пам'ятати – усі інгредієнти повинні бути свіжими на належної якості. Без цього результат буде не таким ефектним, адже нам завжди намагалися дати лише усе найкраще.

Рецепт сирних пончиків

Час: 40 хвилин

Порцій: 6

Простий рецепт дитячої насолоди / Фото Cookery

Інгредієнти:

500 грамів сухого сиру;

500 грамів борошна;

4 яєчні жовтки;

3 столові ложки вершків;

3 столові ложки 10% спирту;

чайна ложка соди;

чайна ложка розпушувача;

дрібка солі та цукру;

олія для смаження;

цукрова пудра для прикраси.

Приготування:

Сир викладаємо у велику тарілку та перемішуємо його до однорідної маси. Можемо також скористатися м'ясорубкою. До сиру додаємо вершки, яйця, дрібку солі та цукор. Добре перемішуємо. Борошно просіюємо, змішуємо з розпушувачем та содою і додаємо до сирної маси. Вимішуємо тісто. У каструлі або глибокій сковорідці розігріваємо олію для смаження. Додаємо спирт, щоб пончики не вбирали олію. Тісто розкачуємо, великою чашкою вирізаємо кружечки і робимо всередині них дірку. Обсмажуємо пончики з двох сторін до золотистого кольору. Після приготування викладаємо їх на тарілку, застелену паперовим рушником. Коли пончики охолонуть – посипаємо їх пудрою та подаємо до столу.

Смачного!