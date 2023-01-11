По бабушкиному рецепту: творожные пончики, как все так любили в детстве

Сырные пончики, усыпанные сахарной пудрой – вкус, который каждый из нас помнит еще с детства. Этот простой десерт может быть как обычным перекусом, так и празднованием выходного дня.

Прежде всего, с чем у нас ассоциируется это лакомство – гостевание у бабушки, когда нас всегда хотели угостить чем-нибудь вкусненьким. Этот рецепт может стать настоящей машиной времени, ведь он передается из поколения в поколение.

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Главное, о чем нужно помнить – все ингредиенты должны быть свежими и должного качества. Без этого результат будет не столь эффектным, ведь нам всегда пытались дать только все лучшее.

Рецепт сырных пончиков

Время: 40 минут

Порций: 6

Простой рецепт детского наслаждения / Фото Cookery

Ингредиенты:

500 грамм сухого сыра;

500 грамм муки;

4 яичных желтка;

3 столовые ложки сливок;

3 столовых ложки 10% спирта;

чайная ложка соды;

чайная ложка разрыхлителя;

щепотка соли и сахара;

масло для жарки;

сахарная пудра для украшения.

Приготовление:

Сыр выкладываем в большую тарелку и перемешиваем в однородную массу. Можем также воспользоваться мясорубкой. К сыру добавляем сливки, яйца, щепотку соли и сахар. Хорошо перемешиваем. Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и содой и добавляем в творожную массу. Вымешиваем тесто. В кастрюле или глубокой сковороде разогреваем масло для жарки. Добавляем спирт, чтобы пончики не впитывали масло. Тесто раскатываем, большой чашкой вырезаем кружочки и делаем внутри них дыру. Обжариваем пончики с двух сторон до золотистого цвета. После приготовления выкладываем их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем. Когда пончики остынут – посыпаем их пудрой и подаем на стол.

Приятного аппетита!