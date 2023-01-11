По бабушкиному рецепту: творожные пончики, как все так любили в детстве
Источник:haps
Сырные пончики, усыпанные сахарной пудрой – вкус, который каждый из нас помнит еще с детства. Этот простой десерт может быть как обычным перекусом, так и празднованием выходного дня.
Прежде всего, с чем у нас ассоциируется это лакомство – гостевание у бабушки, когда нас всегда хотели угостить чем-нибудь вкусненьким. Этот рецепт может стать настоящей машиной времени, ведь он передается из поколения в поколение.
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Главное, о чем нужно помнить – все ингредиенты должны быть свежими и должного качества. Без этого результат будет не столь эффектным, ведь нам всегда пытались дать только все лучшее.
Рецепт сырных пончиков
Время: 40 минут
Порций: 6
Простой рецепт детского наслаждения / Фото Cookery
Ингредиенты:
- 500 грамм сухого сыра;
- 500 грамм муки;
- 4 яичных желтка;
- 3 столовые ложки сливок;
- 3 столовых ложки 10% спирта;
- чайная ложка соды;
- чайная ложка разрыхлителя;
- щепотка соли и сахара;
- масло для жарки;
- сахарная пудра для украшения.
Приготовление:
- Сыр выкладываем в большую тарелку и перемешиваем в однородную массу. Можем также воспользоваться мясорубкой.
- К сыру добавляем сливки, яйца, щепотку соли и сахар. Хорошо перемешиваем.
- Муку просеиваем, смешиваем с разрыхлителем и содой и добавляем в творожную массу. Вымешиваем тесто.
- В кастрюле или глубокой сковороде разогреваем масло для жарки. Добавляем спирт, чтобы пончики не впитывали масло.
- Тесто раскатываем, большой чашкой вырезаем кружочки и делаем внутри них дыру.
- Обжариваем пончики с двух сторон до золотистого цвета. После приготовления выкладываем их на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.
- Когда пончики остынут – посыпаем их пудрой и подаем на стол.
Приятного аппетита!