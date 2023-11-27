Готовить творожный кекс несложно. У него очень аппетитный вид и невероятный вкус.

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Рецепт творожного кекса без выпечки

Время : 30 минут + 4 часа в стабилизацию

: 30 минут + 4 часа в стабилизацию Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– 120 граммов сгущенки;

– 15 граммов желатина;

– 2 персика.

Приготовление:

Снимите с персиков шкурку и измельчите их на небольшие кусочки. Желатин залейте теплой водой и оставьте для набухания. Далее нагрейте его на водяной бане, пока он не станет редким и однородным. К творогу добавьте сгущенку, взбейте миксером до однородной массы, влейте желатин и продолжите взбивание. Не мешкая, положите в эту смесь измельченные персики и перемешайте ложкой. В форму для кексов выложите смесь и равномерно разровняйте по всей поверхности, чтобы персики были везде. Поставьте десерт в холодильник на 4 часа. Готовый десерт поставьте на большую тарелку верхом вниз и снимите форму. Кексы можно посыпать тертым шоколадом и измельченными орехами.

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