Готовить творожный кекс несложно. У него очень аппетитный вид и невероятный вкус.
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Рецепт творожного кекса без выпечки
- Время: 30 минут + 4 часа в стабилизацию
- Порций: 6
Приготовление:
- Снимите с персиков шкурку и измельчите их на небольшие кусочки.
- Желатин залейте теплой водой и оставьте для набухания. Далее нагрейте его на водяной бане, пока он не станет редким и однородным.
- К творогу добавьте сгущенку, взбейте миксером до однородной массы, влейте желатин и продолжите взбивание. Не мешкая, положите в эту смесь измельченные персики и перемешайте ложкой.
- В форму для кексов выложите смесь и равномерно разровняйте по всей поверхности, чтобы персики были везде. Поставьте десерт в холодильник на 4 часа.
- Готовый десерт поставьте на большую тарелку верхом вниз и снимите форму. Кексы можно посыпать тертым шоколадом и измельченными орехами.