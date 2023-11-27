Готувати сирний кекс нескладно. Він має дуже апетитний вигляд та неймовірний смак.
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Рецепт сирного кексу без випічки
- Час: 30 хвилин + 4 години на стабілізацію
- Порцій: 6
Приготування:
- Зніміть з персиків шкірку та подрібніть їх на невеличкі шматочки.
- Желатин залийте теплою водою і залиште для набухання. Далі нагрійте його на водяній бані, поки він не стане рідким і однорідним.
- До сиру додайте згущене молоко збийте міксером до однорідної маси, влийте желатин та продовжте збивання. Не зволікаючи, покладіть до цієї суміші подрібнені персики та перемішайте ложкою.
- У форму для кексів викладіть суміш і рівномірно розрівняйте по всій поверхні, щоб персики були скрізь. Поставте десерт до холодильника на 4 години.
- Готовий десерт поставте на велику тарілку верхом донизу і зніміть форму. Кекси можна посипати тертим шоколадом та подрібненими горіхами.