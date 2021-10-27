Вы, наверное, знаете много рецептов вкусных супов, но этот суп – особый. Он невероятно нежный и в то же время питательный.

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Легкий сырный суп

  • Время: 60 минут
  • Порции: 6


Сырный суп с курицей / Фото Fat Killers

Приготовление:

  1. В большой кастрюле доведите воду до кипения.
  2. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и отправьте в кипяток. Уменьшите огонь и варите мясо 10 – 15 минут.
  3. Очистите картофель от кожуры, помойте и нарежьте кубиками. Отправьте к мясу.
  4. За 10 минут добавьте в бульон нарезанные грибы, а еще через 5 минут – брокколи.
  5. Влейте в суп сливки, добавьте крем-сыр и натрите сыр на мелкой терке. Перемешайте суп и накройте крышкой.
  6. Через 2 – 3 минуты выключите огонь под супом и оставьте настояться на 30 минут под крышкой.
  7. Готовый суп посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.

Приятного аппетита!