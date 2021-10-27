Ви, напевно, знаєте багато рецептів смачних супів, але цей суп – особливий. Він неймовірно ніжний і водночас поживний.
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Легкий сирний суп
- Час: 60 хвилин
- Порції: 6
Сирний суп із курятиною / Фото Fat Killers
Приготування:
- У великій каструлі доведіть воду до кипіння.
- Наріжте куряче філе невеликими шматочками та відправте в окріп. Зменште вогонь та варіть м'ясо 10 – 15 хвилин.
- Почистіть картоплю від шкірки, помийте й наріжте кубиками. Відправте до м'яса.
- За 10 хвилин додайте до бульйону нарізані гриби, а ще через 5 хвилин – броколі.
- Влийте до супу вершки, додайте крем-сир та натріть твердий сир на дрібній тертці. Перемішайте суп та накрийте кришкою.
- Через 2 – 3 хвилини вимкніть вогонь під супом та залишіть настоятися на 30 хвилин під кришкою.
- Готовий суп посипте дрібно нарізаною зеленню й подавайте до столу.
Смачного!