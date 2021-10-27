Сырный суп с курицей: готовим полезный обед для всей семьи

Суп с сыром и сливками – отличная идея для обеда или ужина! В состав блюда входят также диетическое куриное мясо, брокколи, шампиньоны и картошка. Уверены, вам понравится это блюдо!

Вы, наверное, знаете много рецептов вкусных супов, но этот суп – особый. Он невероятно нежный и в то же время питательный.

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Легкий сырный суп

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 6



Сырный суп с курицей / Фото Fat Killers

Приготовление:

В большой кастрюле доведите воду до кипения. Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и отправьте в кипяток. Уменьшите огонь и варите мясо 10 – 15 минут. Очистите картофель от кожуры, помойте и нарежьте кубиками. Отправьте к мясу. За 10 минут добавьте в бульон нарезанные грибы, а еще через 5 минут – брокколи. Влейте в суп сливки, добавьте крем-сыр и натрите сыр на мелкой терке. Перемешайте суп и накройте крышкой. Через 2 – 3 минуты выключите огонь под супом и оставьте настояться на 30 минут под крышкой. Готовый суп посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.

– 2,5 л воды;– 300 г куриного филе;– 200 г картофеля;– 1 репчатая луковица;– 120 г шампиньонов;– 80 г твердого сыра;– 70 г крем-сыра;– 30 г сливок;– 100 г брокколи;– ваши любимые специи.

Приятного аппетита!