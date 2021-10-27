Сырный суп с курицей: готовим полезный обед для всей семьи
27 октября 2021 , 14:09Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Суп с сыром и сливками – отличная идея для обеда или ужина! В состав блюда входят также диетическое куриное мясо, брокколи, шампиньоны и картошка. Уверены, вам понравится это блюдо!
Вы, наверное, знаете много рецептов вкусных супов, но этот суп – особый. Он невероятно нежный и в то же время питательный.
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Легкий сырный суп
- Время: 60 минут
- Порции: 6
Сырный суп с курицей / Фото Fat Killers
– 2,5 л воды;
– 300 г куриного филе;
– 200 г картофеля;
– 1 репчатая луковица;
– 120 г шампиньонов;
– 80 г твердого сыра;
– 70 г крем-сыра;
– 30 г сливок;
– 100 г брокколи;
– ваши любимые специи.
Приготовление:
- В большой кастрюле доведите воду до кипения.
- Нарежьте куриное филе небольшими кусочками и отправьте в кипяток. Уменьшите огонь и варите мясо 10 – 15 минут.
- Очистите картофель от кожуры, помойте и нарежьте кубиками. Отправьте к мясу.
- За 10 минут добавьте в бульон нарезанные грибы, а еще через 5 минут – брокколи.
- Влейте в суп сливки, добавьте крем-сыр и натрите сыр на мелкой терке. Перемешайте суп и накройте крышкой.
- Через 2 – 3 минуты выключите огонь под супом и оставьте настояться на 30 минут под крышкой.
- Готовый суп посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.
Приятного аппетита!