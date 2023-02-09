Сырный суп с грибами и куриным бедром: готовим на всю семью
9 февраля 2023, 09:46Читати новину українською
Источник:Вкусные рецепты
Часто у нас не всегда есть время каждый день готовить для семьи. Предлагаем воспользоваться сытным супом на несколько дней.
Сырный супчик с грибочками и куриным бедром – сытное и просто приготовленное блюдо, которое понравится каждому.
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Нежная текстура блюда с кусочками курятины и грибами подойдет как к обыденному столу, так и к семейному застолью. Подавайте с хрустящими гренками, так будет еще вкуснее.
Рецепт сырного супа с грибами и курицей
- Время: 80 минут
– бедро куриное (1 – 2 штуки);
– картофель;
– репчатый лучок;
– морковь;
– шампиньоны;
– плавленый сырок;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Отправляем в кастрюльку куриные бедра, доводим до кипения и заменяем воду.
- Делаем легкую зажарку из нарезанного кубиками лука, моркови, добавляем специи.
- Нарезаем шампиньоны произвольными кусочками, обжариваем с овощами до готовности.
- Достаем готовые бедра и отделяем от кости. Добавляем в бульон нарезанный кубиками картофель и возвращаем мясо.
- Варим блюдо до готовности картофеля и добавляем зажарку.
- Добавляем натертый плавленый сыр или жидкий, хорошо перемешиваем. Доводим до кипения и отставляем из огня.
- По желанию добавляем мелко нарезанную зелень.
Приятного аппетита!