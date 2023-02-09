Сырный суп с грибами и куриным бедром: готовим на всю семью

9 февраля 2023, 09:46
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Вкусные рецепты

Часто у нас не всегда есть время каждый день готовить для семьи. Предлагаем воспользоваться сытным супом на несколько дней.

Сырный супчик с грибочками и куриным бедром – сытное и просто приготовленное блюдо, которое понравится каждому.

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Нежная текстура блюда с кусочками курятины и грибами подойдет как к обыденному столу, так и к семейному застолью. Подавайте с хрустящими гренками, так будет еще вкуснее.

Рецепт сырного супа с грибами и курицей

  • Время: 80 минут
Ингредиенты:
– бедро куриное (1 – 2 штуки);
– картофель;
– репчатый лучок;
– морковь;
– шампиньоны;
– плавленый сырок;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Отправляем в кастрюльку куриные бедра, доводим до кипения и заменяем воду.
  • Делаем легкую зажарку из нарезанного кубиками лука, моркови, добавляем специи.
  • Нарезаем шампиньоны произвольными кусочками, обжариваем с овощами до готовности.

  • Достаем готовые бедра и отделяем от кости. Добавляем в бульон нарезанный кубиками картофель и возвращаем мясо.
  • Варим блюдо до готовности картофеля и добавляем зажарку.
  • Добавляем натертый плавленый сыр или жидкий, хорошо перемешиваем. Доводим до кипения и отставляем из огня.
  • По желанию добавляем мелко нарезанную зелень.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак