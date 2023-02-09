Сырный суп с грибами и куриным бедром: готовим на всю семью

Часто у нас не всегда есть время каждый день готовить для семьи. Предлагаем воспользоваться сытным супом на несколько дней.

Сырный супчик с грибочками и куриным бедром – сытное и просто приготовленное блюдо, которое понравится каждому.

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Нежная текстура блюда с кусочками курятины и грибами подойдет как к обыденному столу, так и к семейному застолью. Подавайте с хрустящими гренками, так будет еще вкуснее.

Рецепт сырного супа с грибами и курицей

Время: 80 минут

– бедро куриное (1 – 2 штуки);– картофель;– репчатый лучок;– морковь;– шампиньоны;– плавленый сырок;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление:

Отправляем в кастрюльку куриные бедра, доводим до кипения и заменяем воду.

Делаем легкую зажарку из нарезанного кубиками лука, моркови, добавляем специи.

Нарезаем шампиньоны произвольными кусочками, обжариваем с овощами до готовности.

Достаем готовые бедра и отделяем от кости. Добавляем в бульон нарезанный кубиками картофель и возвращаем мясо.

Варим блюдо до готовности картофеля и добавляем зажарку.

Добавляем натертый плавленый сыр или жидкий, хорошо перемешиваем. Доводим до кипения и отставляем из огня.

По желанию добавляем мелко нарезанную зелень.

Приятного аппетита!