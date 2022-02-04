Если вы не любите брокколи, замаскируйте его в блюде. Приготовьте запеканку из киноа и брокколи на обед или ужин. Ее охотно будут есть даже дети, ведь она в ней много сыра.
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Рецепт овощной запеканки из киноа
- Время: 30 минут
- Порции: 8
Фото Damn delicious
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов. Слегка смажьте растительным маслом форму для выпекания (9х13 сантиметров).
- В кастрюлю налейте 2 стакана воды и отварите киноа в соответствии с инструкциями на упаковке. За 5 минут до конца приготовления добавьте сверху брокколи.
- Разогрейте 1 столовую ложку масла в большой сковородке, добавьте сухари панко и готовьте, помешивая 3 минуты.
Фото Damn delicious
- В отдельной сковородке разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте куриные грудки. Сдобрите все солью и перцем. Дайте остыть мясу, прежде чем нарезать на кусочки.
- Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности. Тонкой струйкой влейте теплое молоко в муку и варите, постоянно помешивая.
Фото Damn delicious
- Добавьте киноа, брокколи, курицу, 1 стакан тертого сыра и греческий йогурт. Сдобрите солью и перцем.
Фото Damn delicious
- Отправьте все в духовку и запекайте, пока сыр не расплавится (5 минут).
Фото Damn delicious
- Перед подачей посыпьте блюдо панко.
Приятного аппетита!