Если вы не любите брокколи, замаскируйте его в блюде. Приготовьте запеканку из киноа и брокколи на обед или ужин. Ее охотно будут есть даже дети, ведь она в ней много сыра.

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Рецепт овощной запеканки из киноа

  • Время: 30 минут
  • Порции: 8


Фото Damn delicious

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов. Слегка смажьте растительным маслом форму для выпекания (9х13 сантиметров).
  2. В кастрюлю налейте 2 стакана воды и отварите киноа в соответствии с инструкциями на упаковке. За 5 минут до конца приготовления добавьте сверху брокколи.
  3. Разогрейте 1 столовую ложку масла в большой сковородке, добавьте сухари панко и готовьте, помешивая 3 минуты.


Фото Damn delicious

  1. В отдельной сковородке разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте куриные грудки. Сдобрите все солью и перцем. Дайте остыть мясу, прежде чем нарезать на кусочки.
  2. Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности. Тонкой струйкой влейте теплое молоко в муку и варите, постоянно помешивая.


Фото Damn delicious

  1. Добавьте киноа, брокколи, курицу, 1 стакан тертого сыра и греческий йогурт. Сдобрите солью и перцем.


Фото Damn delicious

  1. Отправьте все в духовку и запекайте, пока сыр не расплавится (5 минут).


Фото Damn delicious

  1. Перед подачей посыпьте блюдо панко.

Приятного аппетита!