Якщо ви не любите броколі, замаскуйте його у страві. Приготуйте запіканку з кіноа та броколі на обід чи вечерю. Її залюбки будуть їсти навіть діти, адже вона в ній багато сиру.

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Рецепт овочевої запіканки з кіноа

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 8


Фото Damn delicious

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів. Злегка змастіть олією форму для випікання (9х13 сантиметрів).
  1. У каструлю налийте 2 склянки води та відваріть кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. За 5 хвилин до кінця приготування додайте зверху броколі.
  1. Розігрійте 1 столову ложку олії у великій сковорідці, додайте сухарі панко і готуйте, помішуючи 3 хвилини.


Фото Damn delicious

  1. В окремій сковорідці розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте курячі грудки. Присмачте все сіллю і перцем. Дайте охолонути м'ясу, перш ніж нарізати на шматочки.
  1. Розтопіть вершкове масло в сковороді на середньому вогні. Додайте борошно та обсмажте ру до легкої рум’яності. Тонкою цівкою влийте тепле молоко до борошна і варіть, постійно помішуючи.


Фото Damn delicious

  1. Додайте кіноа, броколі, курку, 1 склянку тертого сиру та грецький йогурт. Присмачте сіллю і перцем.


Фото Damn delicious

  1. Відправте все в духовку і запікайте, поки сир не розплавиться (5 хвилин).


Фото Damn delicious

  1. Перед подачею посипте страву панко.

Смачного!