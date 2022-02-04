Якщо ви не любите броколі, замаскуйте його у страві. Приготуйте запіканку з кіноа та броколі на обід чи вечерю. Її залюбки будуть їсти навіть діти, адже вона в ній багато сиру.

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Рецепт овочевої запіканки з кіноа

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 8



Фото Damn delicious

Інгредієнти:

– 1 склянка кіноа;

– 1 головка броколі (розрізана на суцвіття і дрібно нарізана);

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 1/3 склянки панко;

– 3 тонко нарізані курячі грудки;

– сіль;

– свіжомелений чорний перець;

– 2 столові ложки вершкового масла;

– 2 столові ложки борошна;

– 2 склянки молока;

– 1 1/2 склянки тертого сиру чедер;

– 1/3 склянки грецького йогурту.

Приготування:

Розігрійте духовку до 180 – 190 градусів. Злегка змастіть олією форму для випікання (9х13 сантиметрів).

У каструлю налийте 2 склянки води та відваріть кіноа відповідно до інструкцій на упаковці. За 5 хвилин до кінця приготування додайте зверху броколі.

Розігрійте 1 столову ложку олії у великій сковорідці, додайте сухарі панко і готуйте, помішуючи 3 хвилини.



Фото Damn delicious

В окремій сковорідці розігрійте 1 столову ложку оливкової олії та обсмажте курячі грудки. Присмачте все сіллю і перцем. Дайте охолонути м'ясу, перш ніж нарізати на шматочки.

Розтопіть вершкове масло в сковороді на середньому вогні. Додайте борошно та обсмажте ру до легкої рум’яності. Тонкою цівкою влийте тепле молоко до борошна і варіть, постійно помішуючи.



Фото Damn delicious

Додайте кіноа, броколі, курку, 1 склянку тертого сиру та грецький йогурт. Присмачте сіллю і перцем.



Фото Damn delicious

Відправте все в духовку і запікайте, поки сир не розплавиться (5 хвилин).



Фото Damn delicious

Перед подачею посипте страву панко.

Смачного!