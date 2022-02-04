Сытно и питательно: запеканка из киноа и брокколи

Здоровая, творожная пища без вреда для здоровья и фигуры! Вы легко можете скомбинировать ее с мясным блюдом или подать соло.

Если вы не любите брокколи, замаскируйте его в блюде. Приготовьте запеканку из киноа и брокколи на обед или ужин. Ее охотно будут есть даже дети, ведь она в ней много сыра.

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Рецепт овощной запеканки из киноа

Время: 30 минут

30 минут Порции: 8



Фото Damn delicious

– 1 стакан киноа;– 1 головка брокколи (разрезана на соцветия и мелко нарезана);– 2 столовые ложки оливкового масла;– 1/3 стакана панко;– 3 тонко нарезанные куриные грудки;– соль;– свежемолотый черный перец;– 2 столовые ложки сливочного масла;– 2 столовые ложки муки;– 2 стакана молока;– 1 1/2 стакана тертого сыра чедер;– 1/3 стакана греческого йогурта.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 – 190 градусов. Слегка смажьте растительным маслом форму для выпекания (9х13 сантиметров).

В кастрюлю налейте 2 стакана воды и отварите киноа в соответствии с инструкциями на упаковке. За 5 минут до конца приготовления добавьте сверху брокколи.

Разогрейте 1 столовую ложку масла в большой сковородке, добавьте сухари панко и готовьте, помешивая 3 минуты.



Фото Damn delicious

В отдельной сковородке разогрейте 1 столовую ложку оливкового масла и обжарьте куриные грудки. Сдобрите все солью и перцем. Дайте остыть мясу, прежде чем нарезать на кусочки.

Растопите сливочное масло в сковороде на среднем огне. Добавьте муку и обжарьте до легкой румяности. Тонкой струйкой влейте теплое молоко в муку и варите, постоянно помешивая.



Фото Damn delicious

Добавьте киноа, брокколи, курицу, 1 стакан тертого сыра и греческий йогурт. Сдобрите солью и перцем.



Фото Damn delicious

Отправьте все в духовку и запекайте, пока сыр не расплавится (5 минут).



Фото Damn delicious

Перед подачей посыпьте блюдо панко.

Приятного аппетита!