Сытное блюдо из бобовых: готовим пюре из нута

Питательная и доступная закуска, хорошо насыщающая наш организм клетчаткой, минералами и белками. Бобовое пюре быстро насытит организм.

Для приготовления сытного пюре подойдут любые бобовые: нут, горох, чечевица, фасоль. Рецепт подойдет к любому продукту, который вы выберете.

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На первый взгляд, блюдо занимает много времени, но на самом деле от вас требуется всего 10 минут, чтобы перебить все в пюре. Остальное за вас сделает техника: вымачивание, отваривание.

Бобовое пюре

Время: 2 часа (8 часов в замачивание)

2 часа (8 часов в замачивание) Порции: 6

– 300 граммов нута или других бобовых;– 12 граммов соли;– 5 граммов соды;– 100 – 150 граммов любых орехов или семян;– 75 – 100 граммов масла;– зира;– лимонный сок или яблочный уксус;– 1 – 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

Предварительно замочите горох в воде и оставьте на ночь. Чтобы ускорить процесс, залейте бобовые кипятком и отставьте на 2-3 часа. Слейте воду и налейте свежей.

Отварите нут на среднем огне в течение 2-3 часов, пока они не станут мягкими.

В начале варки иногда добавляют немного соды, чтобы ускорить размягчение кожицы нута. Также можно замочить орехи или семена.

Бобовое пюре с маринованным луком и каперсами / Фото Helsi with Nedie

Охладите бобовые в воде, слейте излишек воды (500 – 600 миллилитров оставьте).

Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде и перебейте блендером в пюре. Небольшими порциями влейте воду из нута.

Бобовое пюре готово. Подавайте его на стол с кусочками лаваша, запеченными овощами или свежим салатом.

Приятного аппетита!