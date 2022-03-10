Сытное блюдо из бобовых: готовим пюре из нута
10 марта 2022 , 17:16Читати новину українською
Источник:інстаграм Володимира Ярославського
Питательная и доступная закуска, хорошо насыщающая наш организм клетчаткой, минералами и белками. Бобовое пюре быстро насытит организм.
Для приготовления сытного пюре подойдут любые бобовые: нут, горох, чечевица, фасоль. Рецепт подойдет к любому продукту, который вы выберете.
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На первый взгляд, блюдо занимает много времени, но на самом деле от вас требуется всего 10 минут, чтобы перебить все в пюре. Остальное за вас сделает техника: вымачивание, отваривание.
Бобовое пюре
- Время: 2 часа (8 часов в замачивание)
- Порции: 6
– 300 граммов нута или других бобовых;
– 12 граммов соли;
– 5 граммов соды;
– 100 – 150 граммов любых орехов или семян;
– 75 – 100 граммов масла;
– зира;
– лимонный сок или яблочный уксус;
– 1 – 2 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Предварительно замочите горох в воде и оставьте на ночь. Чтобы ускорить процесс, залейте бобовые кипятком и отставьте на 2-3 часа. Слейте воду и налейте свежей.
- Отварите нут на среднем огне в течение 2-3 часов, пока они не станут мягкими.
- В начале варки иногда добавляют немного соды, чтобы ускорить размягчение кожицы нута. Также можно замочить орехи или семена.
Бобовое пюре с маринованным луком и каперсами / Фото Helsi with Nedie
- Охладите бобовые в воде, слейте излишек воды (500 – 600 миллилитров оставьте).
- Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде и перебейте блендером в пюре. Небольшими порциями влейте воду из нута.
- Бобовое пюре готово. Подавайте его на стол с кусочками лаваша, запеченными овощами или свежим салатом.
Приятного аппетита!