Сытное блюдо из бобовых: готовим пюре из нута

10 марта 2022 , 17:16
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Источник:

інстаграм Володимира Ярославського

Питательная и доступная закуска, хорошо насыщающая наш организм клетчаткой, минералами и белками. Бобовое пюре быстро насытит организм.

Для приготовления сытного пюре подойдут любые бобовые: нут, горох, чечевица, фасоль. Рецепт подойдет к любому продукту, который вы выберете.

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На первый взгляд, блюдо занимает много времени, но на самом деле от вас требуется всего 10 минут, чтобы перебить все в пюре. Остальное за вас сделает техника: вымачивание, отваривание.

Бобовое пюре

  • Время: 2 часа (8 часов в замачивание)
  • Порции: 6
Ингредиенты:
– 300 граммов нута или других бобовых;
– 12 граммов соли;
– 5 граммов соды;
– 100 – 150 граммов любых орехов или семян;
– 75 – 100 граммов масла;
– зира;
– лимонный сок или яблочный уксус;
– 1 – 2 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. Предварительно замочите горох в воде и оставьте на ночь. Чтобы ускорить процесс, залейте бобовые кипятком и отставьте на 2-3 часа. Слейте воду и налейте свежей.
  1. Отварите нут на среднем огне в течение 2-3 часов, пока они не станут мягкими.
  1. В начале варки иногда добавляют немного соды, чтобы ускорить размягчение кожицы нута. Также можно замочить орехи или семена.

Бобовое пюре с маринованным луком и каперсами / Фото Helsi with Nedie

  1. Охладите бобовые в воде, слейте излишек воды (500 – 600 миллилитров оставьте).
  1. Смешайте все ингредиенты в глубокой посуде и перебейте блендером в пюре. Небольшими порциями влейте воду из нута.
  1. Бобовое пюре готово. Подавайте его на стол с кусочками лаваша, запеченными овощами или свежим салатом.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак