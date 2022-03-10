Для приготування ситного пюре підійдуть будь-які бобові: нут, горох, сочевиця, квасоля. Рецепт підійде до будь-якого продукту, який ви оберете.

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На перший погляд, страва займає багато часу, але насправді, від вас потрібно всього 10 хвилин, щоб перебити все в пюре. Решту за вас зробить техніка: вимочування, відварювання.

Бобове пюре

Час: 2 години (8 годин на замочування)

2 години (8 годин на замочування) Порції: 6

Інгредієнти:

– 300 грамів нуту або інших бобових;

– 12 грамів солі;

– 5 грамів соди;

– 100 – 150 грамів будь-яких горіхів чи насіння;

– 75 – 100 грамів олії;

– зіра;

– лимонний сік або яблучний оцет;

– 1 – 2 зубчики часнику.

Приготування:

Заздалегідь замочіть горох у воді та залишіть на ніч. Щоб пришвидшити процес, залийте бобові окропом та відставте на 2 – 3 години. Злийте воду та налийте свіжої.

Відваріть нут на середньому вогні протягом 2 – 3 годин, поки вони не стануть м'якими.

На початку варіння іноді додають трохи соди, щоб пришвидшити розм’якшення шкірки нуту. Також можна замочити горіхи або насіння.



Бобове пюре з маринованою цибулею та каперсами / Фото Helsi with Nedie

Охолодіть бобові у воді, злийте надлишок води (500 – 600 мілілітрів залишіть).

Змішайте всі інгредієнти у глибокому посуді та перебийте все блендером в пюре. Невеликими порціями влийте воду з нуту.

Бобове пюре готове. Подавайте його до столу зі шматочками лаваша, запеченими овочами або свіжим салатом.

Смачного!