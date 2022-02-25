Спасут от голода: сытные батончики из овсянки и сухофруктов
25 февраля 2022 , 15:21Читати новину українською
Обязательно приготовьте овсяные батончики по этому рецепту. Они отлично утоляют голод, а еще их удобно брать с собой в дорогу, на работу или в укрытие.
Рецепт можно менять! Смело добавляйте в батончики какао, кокосовую стружку, семечки тыквы или свои любимые цукаты.
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Рецепт овсяных батончиков
- Время: 60 минут
- Порции: 8 – 10 штук
– 500 граммов овсяных хлопьев;
– 4 столовые ложки меда;
– 50 граммов вяленой клюквы;
– 50 граммов изюма;
– 100 граммов ваших любимых орехов;
– 100 грамм семян подсолнечника.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Овсяные хлопья высыпьте на противень и подсушите в духовке в течение 10 минут.
- Перемешайте и верните в духовку еще на 10 минут.
- Когда остынут, добавьте в них разогретый мед, сухофрукты и орехи.
- Тщательно все перемешайте и переложите массу на силиконовый коврик или пергамент для выпечки.
- Сформируйте из нее пласт толщиной 2 – 3 сантиметра. Выровняйте края.
- Отправьте пласт в холодильник на 20 минут.
- Застывшую заготовку достаньте из холодильника и нарежьте на батончики.
- Для удобного хранения заверните каждый батончик в пищевой пергамент.
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