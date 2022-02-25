Рецепт можна змінювати! Сміливо додавайте до батончиків какао, кокосову стружку, насіння гарбуза або свої улюблені цукати.

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Рецепт вівсяних батончиків

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 8 – 10 штук

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів.
  1. Вівсяні пластівці висипте на деко й підсушіть у духовці протягом 10 хвилин. Перемішайте й поверніть до духовки ще на 10 хвилин.
  1. Як охолонуть, додайте до них розігрітий мед, сухофрукти та горіхи.
  1. Ретельно все перемішайте й перекладіть масу на силіконовий килимок або пергамент для випікання.
  1. Сформуйте з неї пласт завтовшки 2 – 3 сантиметри. Вирівняйте краї.
  1. Відправте пласт до холодильника на 20 хвилин.
  1. Застиглу заготовку вийміть із холодильника й наріжте на батончики.
  1. Для зручного зберігання загорніть кожен батончик у харчовий пергамент.

Смачного!