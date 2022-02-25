Рецепт можно менять! Смело добавляйте в батончики какао, кокосовую стружку, семечки тыквы или свои любимые цукаты.

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Рецепт овсяных батончиков

  • Время: 60 минут
  • Порции: 8 – 10 штук

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  2. Овсяные хлопья высыпьте на противень и подсушите в духовке в течение 10 минут.
  3. Перемешайте и верните в духовку еще на 10 минут.
  4. Когда остынут, добавьте в них разогретый мед, сухофрукты и орехи.
  5. Тщательно все перемешайте и переложите массу на силиконовый коврик или пергамент для выпечки.
  6. Сформируйте из нее пласт толщиной 2 – 3 сантиметра. Выровняйте края.
  7. Отправьте пласт в холодильник на 20 минут.
  8. Застывшую заготовку достаньте из холодильника и нарежьте на батончики.
  9. Для удобного хранения заверните каждый батончик в пищевой пергамент.

Приятного аппетита!