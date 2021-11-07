Куриные сердца в сметанном соусе подавайте к столу с нежным картофельным пюре, гречкой или тушеными овощами.
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Сердечки в сметанном соусе
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Тушеные куриные сердечки в сметане / Фото со страницы Лизы Глинской
Приготовление:
- Тщательно помойте и почистите сердечки, срежьте лишний жир и разрежьте их пополам. Снова промойте проточной водой.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней сердца и лук.
- Добавьте специй и перемешайте.
- Обжаривайте блюдо при высокой температуре, пока лук не пустит сок.
- Накройте сковородку крышкой и тушите блюдо еще 20 минут.
- В глубокой посуде смешайте воду со сметаной, добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков.
- Добавьте сметанный соус к сердцам и перемешайте.
- Доведите соус до кипения и тушите еще 1 минуту.
- Высыпьте мелко нарезанный укроп и тушите блюдо еще 2 минуты.
- Вкусные и питательные куриные сердечки в сметане готовы. Приятного аппетита!