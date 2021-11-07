Куриные сердца в сметанном соусе подавайте к столу с нежным картофельным пюре, гречкой или тушеными овощами.

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Сердечки в сметанном соусе

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4


Тушеные куриные сердечки в сметане / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и почистите сердечки, срежьте лишний жир и разрежьте их пополам. Снова промойте проточной водой.
  1. Лук нарежьте полукольцами.
  1. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней сердца и лук.
  1. Добавьте специй и перемешайте.
  1. Обжаривайте блюдо при высокой температуре, пока лук не пустит сок.
  1. Накройте сковородку крышкой и тушите блюдо еще 20 минут.
  1. В глубокой посуде смешайте воду со сметаной, добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков.
  1. Добавьте сметанный соус к сердцам и перемешайте.
  1. Доведите соус до кипения и тушите еще 1 минуту.
  1. Высыпьте мелко нарезанный укроп и тушите блюдо еще 2 минуты.
  1. Вкусные и питательные куриные сердечки в сметане готовы. Приятного аппетита!