Сытный обед за 30 минут: рецепт куриных сердечек в сметане
7 ноября 2021 , 12:45Читати новину українською
Источник:инстаграм Лизы Глинской
Не знаете, что приготовить на обед, чтобы быстро и не за все деньги? Мы подготовили для вас рецепт вкусного блюда из куриных сердец. Чтобы они были нежными и сочными, тушите их в сметанном соусе.
Куриные сердца в сметанном соусе подавайте к столу с нежным картофельным пюре, гречкой или тушеными овощами.
Читайте также Тыква и курица – идеальное комбо: 3 блюда, за которые вы полюбите осень
Сердечки в сметанном соусе
- Время: 30 минут
- Порции: 4
Тушеные куриные сердечки в сметане / Фото со страницы Лизы Глинской
– 1 кг куриных сердец;
– 3 шт. репчатого лука;
– соль;
– черный молотый перец;
– 200 г сметаны;
– укроп;
– 100 мл воды;
– 20 г муки;
– масло для обжарки.
Приготовление:
- Тщательно помойте и почистите сердечки, срежьте лишний жир и разрежьте их пополам. Снова промойте проточной водой.
- Лук нарежьте полукольцами.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней сердца и лук.
- Добавьте специй и перемешайте.
- Обжаривайте блюдо при высокой температуре, пока лук не пустит сок.
- Накройте сковородку крышкой и тушите блюдо еще 20 минут.
- В глубокой посуде смешайте воду со сметаной, добавьте муку и перемешайте, чтобы не было комочков.
- Добавьте сметанный соус к сердцам и перемешайте.
- Доведите соус до кипения и тушите еще 1 минуту.
- Высыпьте мелко нарезанный укроп и тушите блюдо еще 2 минуты.
- Вкусные и питательные куриные сердечки в сметане готовы. Приятного аппетита!