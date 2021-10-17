К блюду из круассанов можно добавить также бекон, так блюдо станет еще вкуснее. Но не забывайте, что так оно станет еще калорийнее.

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Как готовить круассаны – решать вам, но то, что блюдо станет вашим любимым – без сомнений!

Рецепт из запеченных круассанов с сыром и прошутто

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4



Запеченные круассаны с сыром и прошутто / Фото Яны Станишевской

Ингредиенты:

– 5 круассанов;

– 4 сырых яйца;

– 1 ст. молока;

– 1 ст. сливок;

– 4 – 6 кусочков прошутто;

– 50 – 70 г сыра бри;

– твердый сыр;

– любимые сухие специи;

– 1 репчатая луковица;

– горстка шампиньонов;

– соль;

– черный молотый перец.

Приготовление: