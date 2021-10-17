К блюду из круассанов можно добавить также бекон, так блюдо станет еще вкуснее. Но не забывайте, что так оно станет еще калорийнее.
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Как готовить круассаны – решать вам, но то, что блюдо станет вашим любимым – без сомнений!
Рецепт из запеченных круассанов с сыром и прошутто
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Запеченные круассаны с сыром и прошутто / Фото Яны Станишевской
Приготовление:
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В глубокой посуде смешайте яйца, молоко, сливки и специи. Тщательно взбейте смесь венчиком.
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Нарежьте лук и грибы мелкими кубиками и обжарьте до золотистой корочки на сковородке.
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Выложите зажарку в жароупорную форму для выпекания.
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Разрежьте круассаны пополам и обмакните ножом кусочек в яичную смесь. Выложите круассаны поверх обжаренных грибов и лука.
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Между круассанами выложите кусочки сыра бри и прошутто.
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Залейте форму с круассанами остатками яичной смеси, сверху натрите сыр.
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Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 45 минут при 180 градусах. Можно выпекать 30 минут в фольге, 15 минут – без, чтобы была хрустящая корочка.
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Подавайте блюдо сразу к столу, ведь оно лучше подходит горячим. Приятного аппетита!