До страви з круасанів можна додати також бекон, так страва стане ще смачнішою. Але не забувайте, що так вона стане ще калорійнішою.

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Як готувати круасани – вирішувати вам, але те, що страва стане вашою улюбленою – без сумнівів!

Рецепт із запечених круасанів з сиром та прошуто

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4


Запечені круасани з сиром та прошуто / Фото Яни Станішевської

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте яйця, молоко, вершки і спеції. Ретельно збийте суміш вінчиком.
  1. Наріжте цибулю та гриби дрібними кубиками та обсмажте до золотистої скоринки на сковорідці.
  1. Викладіть засмажку у жаротривку форму для випікання.
  1. Розріжте круасани навпіл та вмокніть ножем шматочок в яєчну суміш. Викладіть круасани поверх обсмажених грибів та цибулі.
  1. Між круасанами викладіть шматочки сиру брі та прошуто.
  1. Залийте форму з круасанами залишками яєчної суміші, зверху натріть твердого сиру.
  1. Накрийте форму фольгою та відправте в духовку на 45 хвилин при 180 градусах. Можна випікати 30 хвилин у фользі, 15 хвилин – без, щоб була хрумка скоринка.
  1. Подавайте страву одразу до столу, адже вона краще смакує гарячою. Смачного!