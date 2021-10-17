До страви з круасанів можна додати також бекон, так страва стане ще смачнішою. Але не забувайте, що так вона стане ще калорійнішою.
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Як готувати круасани – вирішувати вам, але те, що страва стане вашою улюбленою – без сумнівів!
Рецепт із запечених круасанів з сиром та прошуто
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Запечені круасани з сиром та прошуто / Фото Яни Станішевської
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте яйця, молоко, вершки і спеції. Ретельно збийте суміш вінчиком.
- Наріжте цибулю та гриби дрібними кубиками та обсмажте до золотистої скоринки на сковорідці.
- Викладіть засмажку у жаротривку форму для випікання.
- Розріжте круасани навпіл та вмокніть ножем шматочок в яєчну суміш. Викладіть круасани поверх обсмажених грибів та цибулі.
- Між круасанами викладіть шматочки сиру брі та прошуто.
- Залийте форму з круасанами залишками яєчної суміші, зверху натріть твердого сиру.
- Накрийте форму фольгою та відправте в духовку на 45 хвилин при 180 градусах. Можна випікати 30 хвилин у фользі, 15 хвилин – без, щоб була хрумка скоринка.
- Подавайте страву одразу до столу, адже вона краще смакує гарячою. Смачного!