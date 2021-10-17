Сытный завтрак из круассанов запеченных в духовке: рецепт с сыром бри и прошутто

Это блюдо без сомнений можно назвать сытным и роскошным для завтрака. Если вы, как и мы, без ума от круассанов – эта запеканка станет вашей любимой.

К блюду из круассанов можно добавить также бекон, так блюдо станет еще вкуснее. Но не забывайте, что так оно станет еще калорийнее.

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Как готовить круассаны – решать вам, но то, что блюдо станет вашим любимым – без сомнений!

Рецепт из запеченных круассанов с сыром и прошутто

Время : 60 минут

: 60 минут Порции: 4



Запеченные круассаны с сыром и прошутто / Фото Яны Станишевской

– 5 круассанов;– 4 сырых яйца;– 1 ст. молока;– 1 ст. сливок;– 4 – 6 кусочков прошутто;– 50 – 70 г сыра бри;– твердый сыр;– любимые сухие специи;– 1 репчатая луковица;– горстка шампиньонов;– соль;– черный молотый перец.

Приготовление: