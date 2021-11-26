Пряная тыква, отваренная в сиропе – традиционный десерт турецкой кухни. Обычно ее подают с мелко нарезанными грецкими орехами.

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Такой десерт охотно будут есть дети и взрослые, а вы получите множество приятных комплиментов за эту тыкву.

Рецепт тыквы по-турецки

  • Время: 3 – 4 часа
  • Порции: 6


Тыква по-турецки / Скриншот из видео

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и почистите тыкву от кожуры и семян.


Скриншот из видео

  1. Нарежьте ее кусками и выложите на дно кастрюли.


Скриншот из видео

  1. Посыпьте тыкву сахаром и добавьте пряностей.


Скриншот из видео

  1. Из пищевого пергамента вырежьте круг диаметром вашей кастрюли, выложите его поверх пряностей.


Скриншот из видео

  1. Оставьте тыкву на 2 часа в кастрюле, чтобы она пустила сок.


Скриншот из видео

  1. Отправьте все на маленький огонь и варите тыкву около часа. Она должна пропитаться сиропом.
  1. Выложите тыкву на тарелку, посыпьте измельченными орехами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления пряной тыквы по-турецки:​