Пряний гарбуз відварений в сиропі – традиційний десерт турецької кухні. Зазвичай його подають з дрібно нарізаними волоськими горіхами.
Читайте також Смачний спосіб зігрітися: 3 рецепти супів із курки, які сподобаються всій родині
Такий десерт залюбки їстимуть діти та дорослі, а ви отримаєте безліч приємних компліментів за цей гарбуз.
Рецепт гарбуза по-турецьки
- Час: 3 – 4 години
- Порції: 6
Гарбуз по-турецьки / Скріншот з відео
Приготування:
- Ретельно помийте та почистіть гарбуз від шкірки та насіння.
Скріншот з відео
- Наріжте його шматками та викладіть на дно каструлі.
Скріншот з відео
- Посипте гарбуз цукром та додайте прянощів.
Скріншот з відео
- З харчового пергаменту виріжте коло діаметром вашої каструлі, викладіть його поверх прянощів.
Скріншот з відео
- Залишіть гарбуз на 2 години в каструлі, щоб він пустив сік.
Скріншот з відео
- Відправте все на маленький вогонь та варіть гарбуз близько години. Він повинен просочитися сиропом.
- Викладіть гарбуз на тарілку, посипте подрібненими горіхами та подавайте до столу. Смачного!
Відеорецепт приготування пряного гарбуза по-турецьки: