Пряний гарбуз відварений в сиропі – традиційний десерт турецької кухні. Зазвичай його подають з дрібно нарізаними волоськими горіхами.

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Такий десерт залюбки їстимуть діти та дорослі, а ви отримаєте безліч приємних компліментів за цей гарбуз.

Рецепт гарбуза по-турецьки

  • Час: 3 – 4 години
  • Порції: 6


Гарбуз по-турецьки / Скріншот з відео

Приготування:

  1. Ретельно помийте та почистіть гарбуз від шкірки та насіння.


Скріншот з відео

  1. Наріжте його шматками та викладіть на дно каструлі.


Скріншот з відео

  1. Посипте гарбуз цукром та додайте прянощів.


Скріншот з відео

  1. З харчового пергаменту виріжте коло діаметром вашої каструлі, викладіть його поверх прянощів.


Скріншот з відео

  1. Залишіть гарбуз на 2 години в каструлі, щоб він пустив сік.


Скріншот з відео

  1. Відправте все на маленький вогонь та варіть гарбуз близько години. Він повинен просочитися сиропом.
  1. Викладіть гарбуз на тарілку, посипте подрібненими горіхами та подавайте до столу. Смачного!

Відеорецепт приготування пряного гарбуза по-турецьки: