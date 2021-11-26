Тает во рту как мороженое: рецепт пряной тыквы по-турецки с орехами
26 ноября 2021 , 16:25Читати новину українською
Источник:ютуб Лизы Глинской
Какими только рецептами из тыквы мы вас уже не удивляли: и кексики, и торты, и сырники. Однако такого у нас еще не было! Встречайте настоящий десерт турецкой кухни – пряную тыкву с грецкими орехами.
Пряная тыква, отваренная в сиропе – традиционный десерт турецкой кухни. Обычно ее подают с мелко нарезанными грецкими орехами.
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Такой десерт охотно будут есть дети и взрослые, а вы получите множество приятных комплиментов за эту тыкву.
Рецепт тыквы по-турецки
- Время: 3 – 4 часа
- Порции: 6
Тыква по-турецки / Скриншот из видео
– 1 килограмм тыквы;
– 500 граммов сахара;
– кардамон или корица;
– грецкие орехи.
Приготовление:
- Тщательно помойте и почистите тыкву от кожуры и семян.
Скриншот из видео
- Нарежьте ее кусками и выложите на дно кастрюли.
Скриншот из видео
- Посыпьте тыкву сахаром и добавьте пряностей.
Скриншот из видео
- Из пищевого пергамента вырежьте круг диаметром вашей кастрюли, выложите его поверх пряностей.
Скриншот из видео
- Оставьте тыкву на 2 часа в кастрюле, чтобы она пустила сок.
Скриншот из видео
- Отправьте все на маленький огонь и варите тыкву около часа. Она должна пропитаться сиропом.
- Выложите тыкву на тарелку, посыпьте измельченными орехами и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления пряной тыквы по-турецки: