Тает во рту как мороженое: рецепт пряной тыквы по-турецки с орехами

26 ноября 2021 , 16:25
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Источник:

ютуб Лизы Глинской

Какими только рецептами из тыквы мы вас уже не удивляли: и кексики, и торты, и сырники. Однако такого у нас еще не было! Встречайте настоящий десерт турецкой кухни – пряную тыкву с грецкими орехами.

Пряная тыква, отваренная в сиропе – традиционный десерт турецкой кухни. Обычно ее подают с мелко нарезанными грецкими орехами.

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Такой десерт охотно будут есть дети и взрослые, а вы получите множество приятных комплиментов за эту тыкву.

Рецепт тыквы по-турецки

  • Время: 3 – 4 часа
  • Порции: 6


Тыква по-турецки / Скриншот из видео

Ингредиенты:
– 1 килограмм тыквы;
– 500 граммов сахара;
– кардамон или корица;
– грецкие орехи.

Приготовление:

  1. Тщательно помойте и почистите тыкву от кожуры и семян.


Скриншот из видео

  1. Нарежьте ее кусками и выложите на дно кастрюли.


Скриншот из видео

  1. Посыпьте тыкву сахаром и добавьте пряностей.


Скриншот из видео

  1. Из пищевого пергамента вырежьте круг диаметром вашей кастрюли, выложите его поверх пряностей.


Скриншот из видео

  1. Оставьте тыкву на 2 часа в кастрюле, чтобы она пустила сок.


Скриншот из видео

  1. Отправьте все на маленький огонь и варите тыкву около часа. Она должна пропитаться сиропом.
  1. Выложите тыкву на тарелку, посыпьте измельченными орехами и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления пряной тыквы по-турецки:​

 

Автор: Богданна Рибак