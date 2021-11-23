Тайны идеального теста: как сделать тонкие блины с пузырьками
Источник:interia
Трудно найти человека, который не любил бы блинчики. Эти тонкие лепешки из нескольких ингредиентов можно подавать разными способами: не только сладкими с добавлением варенья или сыра, но и сухими. Независимо от того, с чем мы планируем есть блинчики, есть несколько способов, которые помогут сделать их идеальными.
Для приготовления идеальных блинов не требуется никаких особых ингредиентов, всего лишь мука, яйца и молоко. Некоторые кулинары соблюдают четкие пропорции, указанные в рецептах, а другие делают это "на глаз".
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Если мы хотим, чтобы блины получились пушистыми, то следует смешать молоко с водой, желательно газированной! Такое дополнение сделает их не только твердыми после жарки, но и порадует нас своей пушистостью.
Помните, что не надо жарить блины сразу после приготовления теста, а дайте ему постоять не менее 30 минут – на это время миску лучше поставить в холодильник.
Если добавление газировки не для вас, можно воспользоваться другим, но немного более трудоемким способом: добавить в тесто сначала желтки, а затем крепко взбитые яичные белки.
Рецепт идеальных блинов
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки;
- 1 стакан молока;
- 1 стакан газовой воды;
- 2 яйца.
Приготовление:
- Муку, молоко и газировку поместить в миску и тщательно перемешать.
- Отделяем белки от желтков и взбиваем сначала желтки, а затем белки до твердых пиков.
- Тесто нужно замешивать на большой скорости до получения однородной массы. Консистенция должна напоминать густую сметану.
- Порционно выложите тесто на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжарьте с каждой стороны до золотистой корочки.