Для приготовления идеальных блинов не требуется никаких особых ингредиентов, всего лишь мука, яйца и молоко. Некоторые кулинары соблюдают четкие пропорции, указанные в рецептах, а другие делают это "на глаз".

Актуально Как вкусно приготовить митболы: три рецепта для сытного обеда

Если мы хотим, чтобы блины получились пушистыми, то следует смешать молоко с водой, желательно газированной! Такое дополнение сделает их не только твердыми после жарки, но и порадует нас своей пушистостью.

Нежный завтрак / Фото pexels

Помните, что не надо жарить блины сразу после приготовления теста, а дайте ему постоять не менее 30 минут – на это время миску лучше поставить в холодильник.

Если добавление газировки не для вас, можно воспользоваться другим, но немного более трудоемким способом: добавить в тесто сначала желтки, а затем крепко взбитые яичные белки.

Рецепт идеальных блинов

Время: 30 минут

Порций: 4

Просто и вкусно / Фото pexels

Ингредиенты:

1,5 стакана муки;

1 стакан молока;

1 стакан газовой воды;

2 яйца.

Приготовление: