Для приготування ідеальних млинців не потрібно ніяких особливих інгредієнтів, достатньо борошна, яєць та молока. Дехто із кулінарів дотримується чітких пропорцій, зазначених у рецептах, а інші роблять це "на око".

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Якщо ми хочемо, щоб млинці вийшли з пухирцями, то варто змішати молоко з водою, бажано газованою! Таке доповнення зробить їх твердими після смаження та гарантує пухирці.

Ніжний сніданок / Фото pexels

Пам’ятайте, що не треба смажити млинці відразу після приготування тіста, а дайте йому постояти не менше 30 хвилин – на цей час миску краще поставити в холодильник.

Якщо додавання газованої води не для вас, можна скористатися іншим, але трохи більш трудомістким способом: додати у тісто спочатку відокремлені жовтки, а потім добре збиті яєчні білки.

Рецепт ідеальних млинців

Час: 30 хвилин
Порцій: 4

Просто та смачно / Фото pexels

Інгредієнти:

  • 1,5 склянки борошна;
  • 1 склянка молока;
  • 1 стакан газової води;
  • 2 яйця.

Приготування:

  1. Борошно, молоко і газовану воду помістити в миску і ретельно перемішати.
  2. Відокремлюємо білки від жовтків, і збиваємо спочатку жовтки, а потім білки до твердих піків.
  3. Тісто потрібно замішувати на великій швидкості до отримання однорідної маси. Консистенція повинна нагадувати густу сметану.
  4. Порційно викладіть тісто на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії і обсмажте з кожного боку до золотистої скоринки.