Для приготування ідеальних млинців не потрібно ніяких особливих інгредієнтів, достатньо борошна, яєць та молока. Дехто із кулінарів дотримується чітких пропорцій, зазначених у рецептах, а інші роблять це "на око".
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Якщо ми хочемо, щоб млинці вийшли з пухирцями, то варто змішати молоко з водою, бажано газованою! Таке доповнення зробить їх твердими після смаження та гарантує пухирці.
Ніжний сніданок / Фото pexels
Пам’ятайте, що не треба смажити млинці відразу після приготування тіста, а дайте йому постояти не менше 30 хвилин – на цей час миску краще поставити в холодильник.
Якщо додавання газованої води не для вас, можна скористатися іншим, але трохи більш трудомістким способом: додати у тісто спочатку відокремлені жовтки, а потім добре збиті яєчні білки.
Рецепт ідеальних млинців
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Просто та смачно / Фото pexels
Інгредієнти:
- 1,5 склянки борошна;
- 1 склянка молока;
- 1 стакан газової води;
- 2 яйця.
Приготування:
- Борошно, молоко і газовану воду помістити в миску і ретельно перемішати.
- Відокремлюємо білки від жовтків, і збиваємо спочатку жовтки, а потім білки до твердих піків.
- Тісто потрібно замішувати на великій швидкості до отримання однорідної маси. Консистенція повинна нагадувати густу сметану.
- Порційно викладіть тісто на розігріту сковороду з невеликою кількістю олії і обсмажте з кожного боку до золотистої скоринки.