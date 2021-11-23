Для приготування ідеальних млинців не потрібно ніяких особливих інгредієнтів, достатньо борошна, яєць та молока. Дехто із кулінарів дотримується чітких пропорцій, зазначених у рецептах, а інші роблять це "на око".

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Якщо ми хочемо, щоб млинці вийшли з пухирцями, то варто змішати молоко з водою, бажано газованою! Таке доповнення зробить їх твердими після смаження та гарантує пухирці.

Ніжний сніданок / Фото pexels

Пам’ятайте, що не треба смажити млинці відразу після приготування тіста, а дайте йому постояти не менше 30 хвилин – на цей час миску краще поставити в холодильник.

Якщо додавання газованої води не для вас, можна скористатися іншим, але трохи більш трудомістким способом: додати у тісто спочатку відокремлені жовтки, а потім добре збиті яєчні білки.

Рецепт ідеальних млинців

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Просто та смачно / Фото pexels

Інгредієнти:

1,5 склянки борошна;

1 склянка молока;

1 стакан газової води;

2 яйця.

Приготування: