Вы в него просто влюбитесь: готовим тайский теплый салат с курицей

27 июля 2024, 20:43
Читати новину українською

Источник:

Yuliia.senych

Тайский теплый салат точно понравится вашим родным. Ведь он ароматный и очень вкусный.

Если попробуете, то будете готовить его не раз. Такой салат может стать украшением даже праздничного стола.

Будет вкусно Все гениальное – просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит

Тайский теплый салат с курицей и болгарским перцем

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов филе бедра;
– 2 болгарских перца;
– 1 лук;
– 100 граммов кешью;
– 1 чайная ложка кунжута;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– специи по вкусу.

Смотрите, как приготовить теплый тайский салат: видео

Приготовление:

  1. Орешки обжарьте на сухой сковороде примерно 10 минут до золотистого цвета. Дайте остыть.
  2. Бедро предварительно отварите и измельчите. Лук мелко нарежьте и обжарьте в небольшом количестве масла. Перец помойте, нарежьте и обжарьте вместе с луком.
  3. К овощам добавьте отварное мясо и специи по вкусу. Полейте соевым соусом, присыпьте кунжутом и подавайте.

Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастические кабачковые оладьи.
Автор: Ольга Котів