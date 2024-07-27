Вы в него просто влюбитесь: готовим тайский теплый салат с курицей
27 июля 2024, 20:43Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Тайский теплый салат точно понравится вашим родным. Ведь он ароматный и очень вкусный.
Если попробуете, то будете готовить его не раз. Такой салат может стать украшением даже праздничного стола.
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Тайский теплый салат с курицей и болгарским перцем
- Время: 20 минут
- Порций: 2
– 150 граммов филе бедра;
– 2 болгарских перца;
– 1 лук;
– 100 граммов кешью;
– 1 чайная ложка кунжута;
– 2 столовые ложки соевого соуса;
– специи по вкусу.
Смотрите, как приготовить теплый тайский салат: видео
Приготовление:
- Орешки обжарьте на сухой сковороде примерно 10 минут до золотистого цвета. Дайте остыть.
- Бедро предварительно отварите и измельчите. Лук мелко нарежьте и обжарьте в небольшом количестве масла. Перец помойте, нарежьте и обжарьте вместе с луком.
- К овощам добавьте отварное мясо и специи по вкусу. Полейте соевым соусом, присыпьте кунжутом и подавайте.