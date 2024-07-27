Если попробуете, то будете готовить его не раз. Такой салат может стать украшением даже праздничного стола.

Будет вкусно Все гениальное – просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит

Тайский теплый салат с курицей и болгарским перцем

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Смотрите, как приготовить теплый тайский салат: видео

Приготовление:

  1. Орешки обжарьте на сухой сковороде примерно 10 минут до золотистого цвета. Дайте остыть.
  2. Бедро предварительно отварите и измельчите. Лук мелко нарежьте и обжарьте в небольшом количестве масла. Перец помойте, нарежьте и обжарьте вместе с луком.
  3. К овощам добавьте отварное мясо и специи по вкусу. Полейте соевым соусом, присыпьте кунжутом и подавайте.