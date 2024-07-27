Если попробуете, то будете готовить его не раз. Такой салат может стать украшением даже праздничного стола.

Будет вкусно Все гениальное – просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит

Тайский теплый салат с курицей и болгарским перцем

Время: 20 минут

20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов филе бедра;

– 2 болгарских перца;

– 1 лук;

– 100 граммов кешью;

– 1 чайная ложка кунжута;

– 2 столовые ложки соевого соуса;

– специи по вкусу.

Смотрите, как приготовить теплый тайский салат: видео

Приготовление:

Орешки обжарьте на сухой сковороде примерно 10 минут до золотистого цвета. Дайте остыть. Бедро предварительно отварите и измельчите. Лук мелко нарежьте и обжарьте в небольшом количестве масла. Перец помойте, нарежьте и обжарьте вместе с луком. К овощам добавьте отварное мясо и специи по вкусу. Полейте соевым соусом, присыпьте кунжутом и подавайте.

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