Если попробуете, то будете готовить его не раз. Такой салат может стать украшением даже праздничного стола.
Будет вкусно Все гениальное – просто: рецепт салата из помидоров, который вас поразит
Тайский теплый салат с курицей и болгарским перцем
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Смотрите, как приготовить теплый тайский салат: видео
Приготовление:
- Орешки обжарьте на сухой сковороде примерно 10 минут до золотистого цвета. Дайте остыть.
- Бедро предварительно отварите и измельчите. Лук мелко нарежьте и обжарьте в небольшом количестве масла. Перец помойте, нарежьте и обжарьте вместе с луком.
- К овощам добавьте отварное мясо и специи по вкусу. Полейте соевым соусом, присыпьте кунжутом и подавайте.