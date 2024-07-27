Якщо спробуєте, то готуватимете його не раз. Такий салат може стати окрасою навіть святкового столу.

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Тайський теплий салат з куркою та болгарським перцем

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів філе стегна;

– 2 болгарські перці;

– 1 цибуля;

– 100 грамів кеш'ю;

– 1 чайна ложка кунжуту;

– 2 столові ложки соєвого соусу;

– спеції до смаку.

Дивіться, як приготувати теплий тайський салат: відео

Приготування:

Горішки обсмажте на сухій пательні приблизно 10 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути. Стегно попередньо відваріть та подрібніть. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте в невеликій кількості олії. Перець помийте, наріжте та обсмажте разом з цибулею. До овочів додайте відварене м'ясо і спеції до смаку. Полийте соєвим соусом, присипте кунжутом та подавайте.

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