Якщо спробуєте, то готуватимете його не раз. Такий салат може стати окрасою навіть святкового столу.

Буде смачно Все геніальне – просто: рецепт салату з помідорів, який вас вразить

Тайський теплий салат з куркою та болгарським перцем

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Дивіться, як приготувати теплий тайський салат: відео

Приготування:

  1. Горішки обсмажте на сухій пательні приблизно 10 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути.
  2. Стегно попередньо відваріть та подрібніть. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте в невеликій кількості олії. Перець помийте, наріжте та обсмажте разом з цибулею.
  3. До овочів додайте відварене м'ясо і спеції до смаку. Полийте соєвим соусом, присипте кунжутом та подавайте.