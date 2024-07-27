Якщо спробуєте, то готуватимете його не раз. Такий салат може стати окрасою навіть святкового столу.
Буде смачно Все геніальне – просто: рецепт салату з помідорів, який вас вразить
Тайський теплий салат з куркою та болгарським перцем
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Дивіться, як приготувати теплий тайський салат: відео
Приготування:
- Горішки обсмажте на сухій пательні приблизно 10 хвилин до золотистого кольору. Дайте охолонути.
- Стегно попередньо відваріть та подрібніть. Цибулю дрібно наріжте та обсмажте в невеликій кількості олії. Перець помийте, наріжте та обсмажте разом з цибулею.
- До овочів додайте відварене м'ясо і спеції до смаку. Полийте соєвим соусом, присипте кунжутом та подавайте.