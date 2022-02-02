Чтобы исправить ситуацию, Лиза Глинская записала подробное видео. Повторяя за мастерицей, вы научитесь заворачивать начинку в капустные листья так, что она будет надежно держаться внутри.

Конусообразные голубцы в томатном соусе

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6

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Скриншот с видео Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Отправьте рис в сотейник, влейте воды и добавьте соли. Варите рис под крышкой 15 минут на медленном огне. Оставьте рис под крышкой до полного охлаждения.
  2. Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте на растительном масле (3 – 4 минуты).

Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Возьмите белокочанную капусту и по центру овоща сделайте глубокие надрезы по кругу.


Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Наколите на вилку капусту и окуните в большую кастрюлю с кипящей водой. Через 2 – 3 минуты отделите 2 – 3 листика. Таким образом разберите весь кочан.


Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Для того чтобы листики были мягкими, повторно окуните их в кипящую воду еще на 1 – 2 минуты.
  2. Смешайте говяжий фарш с охлажденным рисом, обжаренным луком и сдобрите их специями.


Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Разрежьте лист капусты вдоль и удалите твердую серединку.


Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Возьмите небольшое количество начинки и положите на край листа. Заверните все в конус, а края капусты – внутрь.


Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. На дно кастрюли или жаростойкой формы выложите остатки капусты, поверх – сформированные голубцы.
  2. Для соуса нарежьте морковь соломкой, а лук – мелким кубиком. Обжарьте их на растительном масле и сдобрите специями.
  3. Добавьте помидоры в собственном соке и перемешайте.


Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Вылейте заправку в голубцы.
  2. Залейте голубцы крутым кипятком так, чтобы вода полностью их покрыла. Если помидоры достаточно кислые – добавьте немного сахара.


Скриншот с видео Лизы Глинской

  1. Чтобы голубцы не поднимались на поверхность, накройте их крышкой и немного прижмите.

  2. Готовьте голубцы 40-50 минут при средней температуре.

Приятного аппетита!

Видеорецепт приготовления голубцов с рисом и фаршем: