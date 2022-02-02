Щоб ваші голубці вдалися, кулінарка записала детальне відео, в якому навчить вас правильно закручувати капусту так, щоб начинка не випадала.

Рецепт голубців з рисом, фаршем та томатним соусом

Час: 2 години

2 години Порції: 6

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Скріншот з відео Лізи Глінської

Інгредієнти:

– 3 кілограми білокачанної капусти;

– 500 грамів яловичого фаршу;

– 150 грамів рису;

– 350 мілілітрів води;

– 4 середні ріпчасті цибулини;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія.

Для заливки:

– 300 грамів томатів у власному соці;

– 2 середні моркви;

– 2 середні цибулини;

– сіль;

– вода;

– цукор.

Приготування:

Відправте рис в сотейник, влийте води та додайте солі. Варіть рис під кришкою 15 хвилин на повільному вогні. Залишіть рис під кришкою до повного охолодження.

Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте на олії (3 – 4 хвилини).



Скріншот з відео Лізи Глінської

Візьміть білокачанну капусту та по центру овоча зробіть глибокі надрізи по колу.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Наколіть на виделку капусту та занурте у велику каструлі з киплячою водою. Через 2 – 3 хвилини відділіть 2 – 3 листочки. Таким чином розберіть весь качан.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Для того, щоб листочки були м'якими, повторно занурте їх у киплячу воді ще на 1 – 2 хвилини.

Змішайте яловичий фарш з охолодженим рисом, обсмаженою цибулею та присмачте їх спеціями.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Розріжте листок капусти повздовж та видаліть тверду серединку.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Візьміть невелику кількість начинки та покладіть на край листка. Загорніть все в конус, а краї капусти – всередину.



Скріншот з відео Лізи Глінської

На дно каструлі або жаротривкої форми викладіть залишки капусти, поверх – сформовані голубці.

Для соусу наріжте моркву соломкою, а цибулю дрібним кубиком. Обсмажте їх на олії та присмачте спеціями.

Додайте помідори у власному соці та перемішайте.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Вилийте заправку до голубців.

Залийте голубці окропом так, щоб вода повністю їх покрила. Якщо помідори достатньої кислі – додайте трішки цукру.



Скріншот з відео Лізи Глінської

Щоб голубці не підіймалися на поверхню, накрийте їх кришкою та трішки притисніть.

Готуйте голубці 40 – 50 хвилин на середній температурі.

Смачного!

Відеорецепт приготування голубців з рисом та фаршем: