Щоб ваші голубці вдалися, кулінарка записала детальне відео, в якому навчить вас правильно закручувати капусту так, щоб начинка не випадала.

Рецепт голубців з рисом, фаршем та томатним соусом

  • Час: 2 години
  • Порції: 6

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Скріншот з відео Лізи Глінської

Приготування:

  1. Відправте рис в сотейник, влийте води та додайте солі. Варіть рис під кришкою 15 хвилин на повільному вогні. Залишіть рис під кришкою до повного охолодження.
  1. Наріжте цибулю дрібним кубиком, обсмажте на олії (3 – 4 хвилини).


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Візьміть білокачанну капусту та по центру овоча зробіть глибокі надрізи по колу.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Наколіть на виделку капусту та занурте у велику каструлі з киплячою водою. Через 2 – 3 хвилини відділіть 2 – 3 листочки. Таким чином розберіть весь качан.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Для того, щоб листочки були м'якими, повторно занурте їх у киплячу воді ще на 1 – 2 хвилини.
  1. Змішайте яловичий фарш з охолодженим рисом, обсмаженою цибулею та присмачте їх спеціями.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Розріжте листок капусти повздовж та видаліть тверду серединку.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Візьміть невелику кількість начинки та покладіть на край листка. Загорніть все в конус, а краї капусти – всередину.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. На дно каструлі або жаротривкої форми викладіть залишки капусти, поверх – сформовані голубці.
  1. Для соусу наріжте моркву соломкою, а цибулю дрібним кубиком. Обсмажте їх на олії та присмачте спеціями.
  1. Додайте помідори у власному соці та перемішайте.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Вилийте заправку до голубців.
  1. Залийте голубці окропом так, щоб вода повністю їх покрила. Якщо помідори достатньої кислі – додайте трішки цукру.


Скріншот з відео Лізи Глінської

  1. Щоб голубці не підіймалися на поверхню, накрийте їх кришкою та трішки притисніть.
  1. Готуйте голубці 40 – 50 хвилин на середній температурі.

Смачного!

Відеорецепт приготування голубців з рисом та фаршем: