Так голубцы вы еще не заворачивали: мастер-класс известной кулинарки
Источник:ютуб Лизы Глинской
Голубцы в Украине – блюдо старинное и, без преувеличения, культовое. Однако не каждая хозяйка умеет сегодня формировать голубцы так, чтобы в процессе приготовления они не распадались.
Чтобы исправить ситуацию, Лиза Глинская записала подробное видео. Повторяя за мастерицей, вы научитесь заворачивать начинку в капустные листья так, что она будет надежно держаться внутри.
Конусообразные голубцы в томатном соусе
- Время: 2 часа
- Порции: 6
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Скриншот с видео Лизы ГлинскойИнгредиенты:
– 3 килограмма белокочанной капусты;
– 500 граммов говяжьего фарша;
– 150 граммов риса;
– 350 миллилитров воды;
– 4 средние репчатые луковицы;
– соль;
– молотый черный перец;
– масло.
Для заливки:
– 300 граммов томатов в собственном соку;
– 2 средние морковки;
– 2 средние луковицы;
– соль;
– вода;
– сахар.
Приготовление:
- Отправьте рис в сотейник, влейте воды и добавьте соли. Варите рис под крышкой 15 минут на медленном огне. Оставьте рис под крышкой до полного охлаждения.
- Нарежьте лук мелким кубиком, обжарьте на растительном масле (3 – 4 минуты).
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Возьмите белокочанную капусту и по центру овоща сделайте глубокие надрезы по кругу.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Наколите на вилку капусту и окуните в большую кастрюлю с кипящей водой. Через 2 – 3 минуты отделите 2 – 3 листика. Таким образом разберите весь кочан.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Для того чтобы листики были мягкими, повторно окуните их в кипящую воду еще на 1 – 2 минуты.
- Смешайте говяжий фарш с охлажденным рисом, обжаренным луком и сдобрите их специями.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Разрежьте лист капусты вдоль и удалите твердую серединку.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Возьмите небольшое количество начинки и положите на край листа. Заверните все в конус, а края капусты – внутрь.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- На дно кастрюли или жаростойкой формы выложите остатки капусты, поверх – сформированные голубцы.
- Для соуса нарежьте морковь соломкой, а лук – мелким кубиком. Обжарьте их на растительном масле и сдобрите специями.
- Добавьте помидоры в собственном соке и перемешайте.
Скриншот с видео Лизы Глинской
- Вылейте заправку в голубцы.
- Залейте голубцы крутым кипятком так, чтобы вода полностью их покрыла. Если помидоры достаточно кислые – добавьте немного сахара.
Скриншот с видео Лизы Глинской
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Чтобы голубцы не поднимались на поверхность, накройте их крышкой и немного прижмите.
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Готовьте голубцы 40-50 минут при средней температуре.
Приятного аппетита!
Видеорецепт приготовления голубцов с рисом и фаршем: