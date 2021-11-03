Минимум углеводов и максимум вкуса. Так что наслаждайтесь этими роллами, нимало не переживая за фигуру.
Читайте также Bocuse d'Or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины
Если не едите сырой рыбы – замените ее вареной курицей. Вкус все равно будет непревзойденным!
Рецепт роллов с цветной капустой вместо риса
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Роллы с рыбой / Фото Fat Killers
Приготовление:
-
Разберите цветную капусту на крупную крошку.
-
Разогрейте на соковородке соевый соус и пропарьте в нем капусту в течение 5 – 7 минут.
-
Дайте капусте остыть.
-
Смешайте цветную капусту с крем-сыром и поставьте в холодильник на 20 – 30 минут.
Роллы с рыбой / Фото Fat Killers
- Пока основа для роллов охлаждается, нарежьте тонкими полосками огурец и авокадо.
- Теперь сформируйте один за другим роллы. На специальный коврик выложите лист нори шершавой стороной вверх.
- Смажьте нори тонким слоем капустного "риса" с сыром, не доходя 2 сантиметров до края.
- Затем выложите на "рис" лосось, огурец и авокадо.
- Аккуратно сверните все в рулет.
- Сформированные роллы отправьте на несколько минут в холодильник.
- Охлажденные роллы нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!