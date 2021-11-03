Мінімум вуглеводів – максимум смаку. Тож смакуйте цими ролами без найменших переживань за фігуру.

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Рецепт ролів із цвітною капустою замість рису

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 2



Роли з рибою / Фото Fat Killers

Інгредієнти:

– 400 г цвіткої капусти;

– 1 ст. л. соєвого соусу;

– 100 г лосося;

– 1 середній огірок;

– 50 г авокадо;

– 200 г крем-сиру;

– 4 листки норі.

Приготування:

Розберіть цвітну капусту на грубу крихту. Розігрійте на соковорідці соєвий соус та пропарте в ньому капусту протягом 5 – 7 хвилин. Дайте капусті охолонути. Змішайте цвітну капусту з крем-сиром і поставте до холодильника на 20 – 30 хвилин.



Роли з рибою / Фото Fat Killers

Поки основа для ролів охолоджується, наріжте тонкими смужками огірок та авокадо. Тепер сформуйте один за одним роли. На спеціальний килимок викладіть листок норі шершавим боком догори. Змастіть норі тонким шаром капустяного "рису" із сиром, не доходячи 2 сантиметрів до краю. Далі викладіть на "рис" лосось, огірок та авокадо. Акуратно згорніть все в рулет. Сформовані роли відправте на кілька хвилин до холодильника. Охолоджені роли наріжте на порційні шматочки й подавайте до столу.

Смачного!