Мінімум вуглеводів – максимум смаку. Тож смакуйте цими ролами без найменших переживань за фігуру.
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Якщо не їсте сирої риби – замініть її на варену курочку. Смак однаково буде неперевершений!
Рецепт ролів із цвітною капустою замість рису
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Роли з рибою / Фото Fat Killers
Приготування:
- Розберіть цвітну капусту на грубу крихту.
- Розігрійте на соковорідці соєвий соус та пропарте в ньому капусту протягом 5 – 7 хвилин.
- Дайте капусті охолонути.
- Змішайте цвітну капусту з крем-сиром і поставте до холодильника на 20 – 30 хвилин.
Роли з рибою / Фото Fat Killers
- Поки основа для ролів охолоджується, наріжте тонкими смужками огірок та авокадо.
- Тепер сформуйте один за одним роли. На спеціальний килимок викладіть листок норі шершавим боком догори.
- Змастіть норі тонким шаром капустяного "рису" із сиром, не доходячи 2 сантиметрів до краю.
- Далі викладіть на "рис" лосось, огірок та авокадо.
- Акуратно згорніть все в рулет.
- Сформовані роли відправте на кілька хвилин до холодильника.
- Охолоджені роли наріжте на порційні шматочки й подавайте до столу.
Смачного!