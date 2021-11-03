Таких полезных роллов вы еще не пробовали: рецепт с цветной капустой

Обожаете роллы, но вас смущает их чрезмерная калорийность? Приготовьте это блюдо по нашему рецепту. Вам понравится!

Минимум углеводов и максимум вкуса. Так что наслаждайтесь этими роллами, нимало не переживая за фигуру.

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Рецепт роллов с цветной капустой вместо риса

Время : 40 минут

: 40 минут Порции: 2



Роллы с рыбой / Фото Fat Killers

– 400 г цветной капусты;– 1 ст. л. соевого соуса;– 100 г лосося;– 1 средний огурец;– 50 г авокадо;– 200 г крем-сыра;– 4 листа нори.

Приготовление:

Разберите цветную капусту на крупную крошку. Разогрейте на соковородке соевый соус и пропарьте в нем капусту в течение 5 – 7 минут. Дайте капусте остыть. Смешайте цветную капусту с крем-сыром и поставьте в холодильник на 20 – 30 минут.



Роллы с рыбой / Фото Fat Killers

Пока основа для роллов охлаждается, нарежьте тонкими полосками огурец и авокадо. Теперь сформируйте один за другим роллы. На специальный коврик выложите лист нори шершавой стороной вверх. Смажьте нори тонким слоем капустного "риса" с сыром, не доходя 2 сантиметров до края. Затем выложите на "рис" лосось, огурец и авокадо. Аккуратно сверните все в рулет. Сформированные роллы отправьте на несколько минут в холодильник. Охлажденные роллы нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!