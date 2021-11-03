Таких полезных роллов вы еще не пробовали: рецепт с цветной капустой

3 ноября 2021 , 10:02
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Обожаете роллы, но вас смущает их чрезмерная калорийность? Приготовьте это блюдо по нашему рецепту. Вам понравится!

Минимум углеводов и максимум вкуса. Так что наслаждайтесь этими роллами, нимало не переживая за фигуру.

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Если не едите сырой рыбы – замените ее вареной курицей. Вкус все равно будет непревзойденным!

Рецепт роллов с цветной капустой вместо риса

  • Время: 40 минут
  • Порции: 2


Роллы с рыбой / Фото Fat Killers

Ингредиенты:
– 400 г цветной капусты;
– 1 ст. л. соевого соуса;
– 100 г лосося;
– 1 средний огурец;
– 50 г авокадо;
– 200 г крем-сыра;
– 4 листа нори.

Приготовление:

  1. Разберите цветную капусту на крупную крошку.

  2. Разогрейте на соковородке соевый соус и пропарьте в нем капусту в течение 5 – 7 минут.

  3. Дайте капусте остыть.

  4. Смешайте цветную капусту с крем-сыром и поставьте в холодильник на 20 – 30 минут.


Роллы с рыбой / Фото Fat Killers

  1. Пока основа для роллов охлаждается, нарежьте тонкими полосками огурец и авокадо.
  2. Теперь сформируйте один за другим роллы. На специальный коврик выложите лист нори шершавой стороной вверх.
  3. Смажьте нори тонким слоем капустного "риса" с сыром, не доходя 2 сантиметров до края.
  4. Затем выложите на "рис" лосось, огурец и авокадо.
  5. Аккуратно сверните все в рулет.
  6. Сформированные роллы отправьте на несколько минут в холодильник.
  7. Охлажденные роллы нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак