Таких полезных роллов вы еще не пробовали: рецепт с цветной капустой
3 ноября 2021 , 10:02Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Обожаете роллы, но вас смущает их чрезмерная калорийность? Приготовьте это блюдо по нашему рецепту. Вам понравится!
Минимум углеводов и максимум вкуса. Так что наслаждайтесь этими роллами, нимало не переживая за фигуру.
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Если не едите сырой рыбы – замените ее вареной курицей. Вкус все равно будет непревзойденным!
Рецепт роллов с цветной капустой вместо риса
- Время: 40 минут
- Порции: 2
Роллы с рыбой / Фото Fat Killers
– 400 г цветной капусты;
– 1 ст. л. соевого соуса;
– 100 г лосося;
– 1 средний огурец;
– 50 г авокадо;
– 200 г крем-сыра;
– 4 листа нори.
Приготовление:
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Разберите цветную капусту на крупную крошку.
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Разогрейте на соковородке соевый соус и пропарьте в нем капусту в течение 5 – 7 минут.
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Дайте капусте остыть.
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Смешайте цветную капусту с крем-сыром и поставьте в холодильник на 20 – 30 минут.
Роллы с рыбой / Фото Fat Killers
- Пока основа для роллов охлаждается, нарежьте тонкими полосками огурец и авокадо.
- Теперь сформируйте один за другим роллы. На специальный коврик выложите лист нори шершавой стороной вверх.
- Смажьте нори тонким слоем капустного "риса" с сыром, не доходя 2 сантиметров до края.
- Затем выложите на "рис" лосось, огурец и авокадо.
- Аккуратно сверните все в рулет.
- Сформированные роллы отправьте на несколько минут в холодильник.
- Охлажденные роллы нарежьте на порционные кусочки и подавайте к столу.
Приятного аппетита!