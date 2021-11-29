Картофель, творог, вишня – вареники с этими начинками ел каждый из нас. Но если вам захочется разнообразить вкус вареников, то тратить много времени на поиск особых начинок вам не придется.

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Вареники с квашеными огурцами

Потрите на грубой терке 7 – 8 квашеных огурцов и поставьте их дуршлаг, чтобы убежал разсол. Затем добавьте 1 столовую ложку майонеза, немного молотого перца и хорошо вымешайте.

Гордость украинской кухни / Фото Pixabay

Вареники с фасолью и грибами

Отварите 200 грамм картофеля и пропустите через мясорубку. Порезать и поджарить на масле 2 луковицы, добавить 400 грамм порезанных шампиньонов. Когда жидкость выпарится, смешайте все ингредиенты, посолите, поперчите и тщательно перемешайте.

Вареники с печенью и салом

150 грамм сала поджарить до румяных шкварочек, затем добавить 1 порезанную луковицу, жарить до прозрачности лука. До готовности отварить 600 грамм печени. Все готовые ингредиенты пропустить через мясорубку, добавить по вкусу соль и перец.

Вареники с сушеными грибами

Залейте на 2 – 3 часа 200 грамм сушеных грибов, затем варите в той же воде 20 – 30 минут. Затем слейте воду и охладите грибы. Порезать две луковицы и обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

Добавьте охлажденные грибы, потушите 10 – 15 минут, добавьте соль и перец. Затем пропустите все через мясорубку или перемолите в блендере. Охлажденные грибы добавить в лук, протушить все вместе 10 – 15 минут. Посолить, поперчить по вкусу. Всю эту массу смолоть в блендере или пропустить через мясорубку.