Марко Черветти предлагает на Пасху приготовить пасту с овощами и ягнятиной. Блюдо родом из Болоньи, которое готовят с добавлением вина и тертого сыра.

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Тальятелле с овощами и ягнятиной

  1. Бекон нарежьте кубиками.
  2. Лук очистите, нарежьте кольцами.
  3. Чеснок очистите.
  4. Ягнятину помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
  5. Стебель сельдерея помойте, нарежьте кубиками.
  6. Морковь помойте, очистите, натрите на крупной терке.
  7. На сковороде с оливковым маслом обжарьте бекон до золотистого цвета, добавьте мясо, готовьте до готовности, выложите на тарелку.
  8. На сковороде обжарьте лук, морковь, стебель сельдерея, добавьте розмарин, тимьян, добавьте готовое мясо, вино, тушите в течение 30-35 минут.
  9. Выложите готовое мясо, нарежьте ломтиками, перемешайте с овощами, добавьте соль, сливочное масло, перемешайте, снова тушите на сковороде.
  10. В кастрюле с кипятком отварите пасту, выложите на сковороду с мясом, добавьте сливочное масло, тертый сыр, перемешайте.
  11. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Тальятелле с рагу и ягнятиной – рецепт от Марко Черветти в видео:

 