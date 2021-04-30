Марко Черветти предлагает на Пасху приготовить пасту с овощами и ягнятиной. Блюдо родом из Болоньи, которое готовят с добавлением вина и тертого сыра.

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Тальятелле с овощами и ягнятиной

Ингредиенты:

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– стебель сельдерея;

– панчетта (бекон);

– ягнятина;

– три зубчика чеснока;

– тальятелле (паста);

– оливковое масло;

– розмарин;

– тимьян;

– лавровый лист;

– красное вино;

– тертый сыр (пармезан);

– сливочное масло 82%;

– соль.

Бекон нарежьте кубиками. Лук очистите, нарежьте кольцами. Чеснок очистите. Ягнятину помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками. Стебель сельдерея помойте, нарежьте кубиками. Морковь помойте, очистите, натрите на крупной терке. На сковороде с оливковым маслом обжарьте бекон до золотистого цвета, добавьте мясо, готовьте до готовности, выложите на тарелку. На сковороде обжарьте лук, морковь, стебель сельдерея, добавьте розмарин, тимьян, добавьте готовое мясо, вино, тушите в течение 30-35 минут. Выложите готовое мясо, нарежьте ломтиками, перемешайте с овощами, добавьте соль, сливочное масло, перемешайте, снова тушите на сковороде. В кастрюле с кипятком отварите пасту, выложите на сковороду с мясом, добавьте сливочное масло, тертый сыр, перемешайте. Выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Тальятелле с рагу и ягнятиной – рецепт от Марко Черветти в видео: