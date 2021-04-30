Марко Черветти предлагает на Пасху приготовить пасту с овощами и ягнятиной. Блюдо родом из Болоньи, которое готовят с добавлением вина и тертого сыра.
Читайте также Рецепт спагетти в томатном соусе от Марко Черветти
Тальятелле с овощами и ягнятиной
- Бекон нарежьте кубиками.
- Лук очистите, нарежьте кольцами.
- Чеснок очистите.
- Ягнятину помойте, очистите от кожуры, нарежьте ломтиками.
- Стебель сельдерея помойте, нарежьте кубиками.
- Морковь помойте, очистите, натрите на крупной терке.
- На сковороде с оливковым маслом обжарьте бекон до золотистого цвета, добавьте мясо, готовьте до готовности, выложите на тарелку.
- На сковороде обжарьте лук, морковь, стебель сельдерея, добавьте розмарин, тимьян, добавьте готовое мясо, вино, тушите в течение 30-35 минут.
- Выложите готовое мясо, нарежьте ломтиками, перемешайте с овощами, добавьте соль, сливочное масло, перемешайте, снова тушите на сковороде.
- В кастрюле с кипятком отварите пасту, выложите на сковороду с мясом, добавьте сливочное масло, тертый сыр, перемешайте.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Тальятелле с рагу и ягнятиной – рецепт от Марко Черветти в видео: