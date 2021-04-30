Марко Черветті пропонує на Великдень приготувати пасту з овочами та ягнятиною. Страва родом з Болоньї, яку готують з додаванням вина та тертого сиру.
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Тальятеле з овочами та ягнятиною
- Бекон наріжте кубиками.
- Цибулю, почистіть, наріжте кільцями.
- Часник, почистіть.
- Ягнятину помийте, почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
- Стебло селери помийте, наріжте кубиками.
- Моркву помийте, почистіть, натріть на грубій тертці.
- На пательні з оливковою олією обсмажте бекон до золотистого кольору, додайте м'ясо, готуйте до готовності, викладіть на тарілку.
- На пательні обсмажте цибулю, моркву, стебло селери, додайте розмарин, чебрець, додайте готове м'ясо, вино, тушкуйте протягом 30-35 хвилин.
- Викладіть готове м'ясо, наріжте скибочками, перемішайте з овочами, додайте сіль, вершкове масло, перемішайте, знову тушкуйте на пательні.
- У каструлі з окропом відваріть пасту, викладіть на пательню з м'ясом, додайте вершкове масло, тертий сир, перемішайте.
- Викладіть на тарілку. Смачного!
Тальятеле з рагу та ягнятиною – рецепт від Марко Черветті у відео: