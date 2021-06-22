Таратор – національна страва болгарської кухні. Суп готують з кислого молока або йогурту, з додаванням огірків, часнику, оцту, рослинної олії та кропу, який подають холодним.
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Холодну першу страву готують у літні спекотні дні. Також до страви додають подрібнені у крихту волоські горіхи для загустіння. Іноді кисле молоко замінюють водою, кефіром, йогуртом та додають лід.
Схожий за рецептом суп популярний в Албанії, Македонії та Туреччині.
Як приготувати таратор
- Час: 2 години 15 хвилин
- Порції: 2
- Калорійність на 100 грамів: 149 ккал
- Часник почистіть. У ступі подрібніть часник з горіхами, додайте сіль, перець.
Часник/ Фото Pexels
- Кріп помийте, подрібніть ножем.
- Огірки почистіть від шкірки, наріжте скибочками.
Огірки / Фото Unsplash
- У каструлю викладіть огірки, кріп, часник з горіхами, додайте кефір, перемішайте. Якщо суп дуже густий – додайте кип'ячену холодну воду, відправте у холодильник на дві години.
Холодний суп з огірком/ Фото Freepik
- Готовий суп задекоруйте подрібненим кропом, скибочкою огірка. Смачного!