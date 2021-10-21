Шоколадно-тыквенный тарт состоит только из полезных ингредиентов, поэтому его можно отнести к полезному сладкому. Приготовьте к нему ароматное какао или чай, и наслаждайтесь отличным вкусом домашней выпечки.

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Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: низкокалорийный десерт

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Шоколадное суфле / Фото Fast Killers

Приготовление:

  1. Холодное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой в крошку.
  1. Добавьте воды и замесите тесто.
  1. Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник "отдохнуть" на 60 минут.
  1. Тыкву запеките в духовке до мягкости. Измельчите ее в пюре.
  1. Соедините все ингредиенты для приготовления суфле в глубокой посуде и измельчите до однородной массы.
  1. Раскатайте тесто скалкой в тонкий слой и выложите его в жаропрочную форму для тарта.


Шоколадное суфле / Фото Fat Killers

  1. Сформируйте бортики и проколите несколько дырочек вилкой.
  1. Вылейте массу на суфле в форму на тесто.
  1. Выпекайте суфле в духовке, разогретой до 160 градусов, в течение 60 – 70 минут.
  1. Дайте выпечке остыть и нарежьте на порционные кусочки. Приятного аппетита!