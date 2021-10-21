Шоколадно-тыквенный тарт состоит только из полезных ингредиентов, поэтому его можно отнести к полезному сладкому. Приготовьте к нему ароматное какао или чай, и наслаждайтесь отличным вкусом домашней выпечки.
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Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: низкокалорийный десерт
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Шоколадное суфле / Фото Fast Killers
Приготовление:
- Холодное масло натрите на крупной терке и смешайте с мукой в крошку.
- Добавьте воды и замесите тесто.
- Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник "отдохнуть" на 60 минут.
- Тыкву запеките в духовке до мягкости. Измельчите ее в пюре.
- Соедините все ингредиенты для приготовления суфле в глубокой посуде и измельчите до однородной массы.
- Раскатайте тесто скалкой в тонкий слой и выложите его в жаропрочную форму для тарта.
Шоколадное суфле / Фото Fat Killers
- Сформируйте бортики и проколите несколько дырочек вилкой.
- Вылейте массу на суфле в форму на тесто.
- Выпекайте суфле в духовке, разогретой до 160 градусов, в течение 60 – 70 минут.
- Дайте выпечке остыть и нарежьте на порционные кусочки. Приятного аппетита!