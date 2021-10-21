Шоколадно-гарбузовий тарт складається тільки з корисних інгредієнтів, тому його можна віднести до корисного солодкого. Приготуйте до нього ароматне какао або чай, та насолоджуйтеся відмінним смаком домашньої випічки.
Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів України
Тарт з гарбузово-шоколадним суфле: низькокалорійний десерт
- Час: 2 години
- Порції: 6
Шоколадне суфле / Фото Fat Killers
Приготування:
- Холодне масло натріть на грубій тертці та змішайте з борошном в крихту.
- Додайте води та замісіть тісто.
- Загорніть тісто в шар харчової плівки та відправте в холодильник "відпочити" на 60 хвилин.
- Гарбуз запечіть в духовці до м'якості. Подрібніть його в пюре.
- З'єднайте всі інгредієнти для приготування суфле в глибокому посуді та подрібніть до однорідної маси.
- Розкачайте тісто скалкою в тонкий шар та викладіть його в жаротривку форму для тарта.
Шоколадне суфле / Фото Fat Killers
- Сформуйте бортики та проколіть кілька дірочок виделкою.
- Вилийте масу на суфле в форму до тіста.
- Випікайте суфле в духовці розігрітій до 160 градусів протягом 60 – 70 хвилин.
- Дайте випічці охолонути та наріжте на порційні шматочки. Смачного!