Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: идеальная осенняя выпечка к какао

22 октября 2021 , 18:09
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Источник:

инстаграм Fat Killers

Холодными осенними вечерами так и хочется чего-нибудь сладкого. Мы подобрали для вас замечательный тарт с шоколадно-тыквенным суфле. Это не только вкусно, но и полезно, ведь в рецепте нет ни грамма рафинированного сахара!

Приготовьте к тарту какао или чай и наслаждайтесь ароматом и вкусом этого дуэта. Осень вприкуску с домашней выпечкой просто прекрасна!

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Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: низкокалорийный десерт

  • Время: 2 часа
  • Порции: 6


Шоколадное суфле / Фото Fast Killers

Ингредиенты для основы:
– 100 г охлажденного сливочного масла;
– 200 г рисовой муки;
– 3 – 4 ст. л. воды.
Для суфле:
– 200 г тыквы;
– 200 г сыра рикотта;
– 2 сырых яйца;
– 50 г греческого йогурта;
– 20 г кукурузного крахмала;
– 10 г кэроба или какао;
– сахарозаменитель.

Приготовление:

  1. Холодное масло натрите на крупной терке и перетрите с мукой в крошку.
  1. Добавьте воды и замесите тесто.
  1. Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник "отдохнуть" на 60 минут.
  1. Тыкву запеките в духовке до мягкости. Измельчите ее в пюре.
  1. Соедините все ингредиенты для суфле в глубокой емкости и измельчите до однородной массы.
  1. Тонко раскатайте тесто и выложите его в жаропрочную форму.


Шоколадное суфле / Фото Fat Killers

  1. Сформируйте бортики и проколите несколько дырочек вилкой.
  1. Вылейте массу на суфле в форму к тесту.
  1. Выпекайте суфле в духовке, разогретой до 160℃, в течение 60 – 70 минут. 
  1. Дайте тарту остыть и нарежьте его на порции.

Приятного аппетита!

Автор: Богданна Рибак