Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: идеальная осенняя выпечка к какао

Холодными осенними вечерами так и хочется чего-нибудь сладкого. Мы подобрали для вас замечательный тарт с шоколадно-тыквенным суфле. Это не только вкусно, но и полезно, ведь в рецепте нет ни грамма рафинированного сахара!

Приготовьте к тарту какао или чай и наслаждайтесь ароматом и вкусом этого дуэта. Осень вприкуску с домашней выпечкой просто прекрасна!

Читайте также Bocuse d'Or Ukraine: как под Киевом испытывали лучших поваров Украины

Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: низкокалорийный десерт

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6



Шоколадное суфле / Фото Fast Killers

– 100 г охлажденного сливочного масла;– 200 г рисовой муки;– 3 – 4 ст. л. воды.– 200 г тыквы;– 200 г сыра рикотта;– 2 сырых яйца;– 50 г греческого йогурта;– 20 г кукурузного крахмала;– 10 г кэроба или какао;– сахарозаменитель.

Приготовление:

Холодное масло натрите на крупной терке и перетрите с мукой в крошку.

Добавьте воды и замесите тесто.

Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник "отдохнуть" на 60 минут.

Тыкву запеките в духовке до мягкости. Измельчите ее в пюре.

Соедините все ингредиенты для суфле в глубокой емкости и измельчите до однородной массы.

Тонко раскатайте тесто и выложите его в жаропрочную форму.



Шоколадное суфле / Фото Fat Killers

Сформируйте бортики и проколите несколько дырочек вилкой.

Вылейте массу на суфле в форму к тесту.

Выпекайте суфле в духовке, разогретой до 160℃, в течение 60 – 70 минут.

Дайте тарту остыть и нарежьте его на порции.

Приятного аппетита!