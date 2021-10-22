Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: идеальная осенняя выпечка к какао
22 октября 2021 , 18:09Читати новину українською
Источник:инстаграм Fat Killers
Холодными осенними вечерами так и хочется чего-нибудь сладкого. Мы подобрали для вас замечательный тарт с шоколадно-тыквенным суфле. Это не только вкусно, но и полезно, ведь в рецепте нет ни грамма рафинированного сахара!
Приготовьте к тарту какао или чай и наслаждайтесь ароматом и вкусом этого дуэта. Осень вприкуску с домашней выпечкой просто прекрасна!
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Тарт с тыквенно-шоколадным суфле: низкокалорийный десерт
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Шоколадное суфле / Фото Fast Killers
– 100 г охлажденного сливочного масла;
– 200 г рисовой муки;
– 3 – 4 ст. л. воды.
Для суфле:
– 200 г тыквы;
– 200 г сыра рикотта;
– 2 сырых яйца;
– 50 г греческого йогурта;
– 20 г кукурузного крахмала;
– 10 г кэроба или какао;
– сахарозаменитель.
Приготовление:
- Холодное масло натрите на крупной терке и перетрите с мукой в крошку.
- Добавьте воды и замесите тесто.
- Заверните тесто в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник "отдохнуть" на 60 минут.
- Тыкву запеките в духовке до мягкости. Измельчите ее в пюре.
- Соедините все ингредиенты для суфле в глубокой емкости и измельчите до однородной массы.
- Тонко раскатайте тесто и выложите его в жаропрочную форму.
Шоколадное суфле / Фото Fat Killers
- Сформируйте бортики и проколите несколько дырочек вилкой.
- Вылейте массу на суфле в форму к тесту.
- Выпекайте суфле в духовке, разогретой до 160℃, в течение 60 – 70 минут.
- Дайте тарту остыть и нарежьте его на порции.
Приятного аппетита!