Тарталетки с ванильным кремом и клубникой легко приготовить дома. Для крема используйте сливочный, масляный или заварной крем.

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Для украшения – любые ягоды и фрукты. Подавайте к чаю или кофе.

Как приготовить тарталетки с ванильным кремом и клубникой

Время: 55 минут Порции: 4 – 6 Калорийность на 100 граммов: 405 ккал

Ингредиенты:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов масла 82%;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 2 желтка;

– 3 столовые ложки воды;

– 300 граммов клубники.

– щепотка соли.

Ингредиенты для крема:

– 100 граммов сахара;

– 300 миллилитров молока 3,2%;

– 3 желтка;

– 30 граммов кукурузного крахмала;

– ванильный сахар.

Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините сливочное масло с мукой, добавьте соль, разотрите в крошку. Далее – добавьте воду, сахарную пудру, желтки, замесите тесто.

Тесто для тарталеток / Фото Pexels

Заверните тесто пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 30 минут. Тесто разделите на 5 – 8 частей. Сформируйте шарики, раскатайте лепешки, выложите в формы. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 20 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения. Для приготовления крема в кастрюле соедините желтки с сахаром, влейте молоко, добавьте ванильный сахар, кукурузный крахмал, поставьте на огонь, постепенно помешивая. Перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня, влейте в миску, накройте пищевой пленкой, оставьте для охлаждения.

Тарталетки с клубникой / Фото Unsplash