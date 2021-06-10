Тарталетки с ванильным кремом и клубникой легко приготовить дома. Для крема используйте сливочный, масляный или заварной крем.

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Для украшения – любые ягоды и фрукты. Подавайте к чаю или кофе.

Как приготовить тарталетки с ванильным кремом и клубникой

  1. Время: 55 минут
  2. Порции: 4 – 6
  3. Калорийность на 100 граммов: 405 ккал
  1. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
  2. В миске соедините сливочное масло с мукой, добавьте соль, разотрите в крошку. Далее – добавьте воду, сахарную пудру, желтки, замесите тесто.

Тесто для тарталеток / Фото Pexels

  1. Заверните тесто пищевой пленкой, отправьте в холодильник на 30 минут. Тесто разделите на 5 – 8 частей. Сформируйте шарики, раскатайте лепешки, выложите в формы.
  2. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 20 минут. Достаньте из духовки, оставьте для охлаждения.
  3. Для приготовления крема в кастрюле соедините желтки с сахаром, влейте молоко, добавьте ванильный сахар, кукурузный крахмал, поставьте на огонь, постепенно помешивая. Перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня, влейте в миску, накройте пищевой пленкой, оставьте для охлаждения.

Тарталетки с клубникой / Фото Unsplash

  1. Клубнику тщательно помойте, очистите от листочков, нарежьте ломтиками.
  2. Крем выложите в кондитерский мешок, выложите в готовые тарталетки, задекорируйте клубникой. Приятного аппетита!