Тарталетки з ванільним кремом і полуницею легко приготувати вдома. Для крему використовувати вершковий, масляний або заварний крем.

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Для прикрашання – будь-які ягоди та фрукти. Подавайте до чаю або кави.

Як приготувати тарталетки з ванільним кремом і полуницею

Час: 55 хвилин

55 хвилин Порції: 4 – 6

4 – 6 Калорійність на 100 грамів: 405 ккал

Інгредієнти:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів масла 82%;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 2 жовтки;

– 3 столові ложки води;

– 300 грамів полуниці.

– дрібка солі.

Інгредієнти для крему:

– 100 грамів цукру;

– 300 мілілітрів молока 3,2%;

– 3 жовтки;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– ванільний цукор.

Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте вершкове масло з борошном, додайте сіль, розітріть у крихту. Далі додайте воду, цукрову пудру, жовтки, замісіть тісто.

Тісто для тарталеток/ Фото Pexels

Загорніть тісто харчовою плівкою, відправте у холодильник на 30 хвилин. Тісто розділіть на 5-8 частин. Сформуйте кульки, розкатайте коржики, викладіть у форми. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження. Для приготування крему у каструлю з'єднайте жовтки з цукром, влийте молоко, додайте ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, поставте на вогонь, поступово помішуючи. Перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню, вилийте у миску, накрийте харчовою плівкою, залиште для охолодження.

Тарталетки з полуницею/ Фото Unsplash