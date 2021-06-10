Тарталетки з ванільним кремом і полуницею легко приготувати вдома. Для крему використовувати вершковий, масляний або заварний крем. 

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Для прикрашання – будь-які ягоди та фрукти. Подавайте до чаю або кави. 

Як приготувати тарталетки з ванільним кремом і полуницею

  • Час: 55 хвилин
  • Порції: 4 – 6
  • Калорійність на 100 грамів: 405 ккал
  1. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
  2. У мисці з'єднайте вершкове масло з борошном, додайте сіль, розітріть у крихту. Далі додайте воду, цукрову пудру, жовтки, замісіть тісто.

Тісто для тарталеток/ Фото Pexels

  1. Загорніть тісто харчовою плівкою, відправте у холодильник на 30 хвилин. Тісто розділіть на 5-8 частин. Сформуйте кульки, розкатайте коржики, викладіть у форми.
  2. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 20 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
  3. Для приготування крему у каструлю з'єднайте жовтки з цукром, влийте молоко, додайте ванільний цукор, кукурудзяний крохмаль, поставте на вогонь, поступово помішуючи. Перемішайте до однорідної консистенції. Зніміть з вогню, вилийте у миску, накрийте харчовою плівкою, залиште для охолодження. 

Тарталетки з полуницею/ Фото Unsplash

  1. Полуницю ретельно помийте, почистіть від листочків, наріжте скибочками.
  2. Крем викладіть у кондитерський мішок, викладіть у готові тарталетки, задекоруйте полуницею. Смачного! 