Тарталетки с шоколадным кремом: домашний рецепт
Если думаете, что приготовить на десерт. Мы подготовили для вас рецепт тарталеток с нежным шоколадным кремом, которые понравятся всем.
Источник:24 канал
Тарталетки можно подавать в праздники и будни. Пирожные можно готовить с любым кремом, добавлять орешки, фрукты, ягоды. Изысканный десерт понравится всей вашей семье.
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Тарталетки с шоколадным кремом
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте какао, сахарную пудру, сливочное масло, яйцо, воду, перемешайте. Замесите тесто, оставьте на 30 минут в холодильнике.
- Раскатайте тесто, сформируйте кружочки, выложите в формы.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 15-20 минут до готовности.
- Для приготовления шоколадного крема в миску выложите измельченный шоколад.
- В кастрюле разогрейте сливки, добавьте в шоколад, перемешайте, взбейте миксером.
- Выложите начинку в готовые тарталетки. Оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 1 час.
- Выложите пирожные на тарелку, задекорируйте кокосовой стружкой. Приятного аппетита!
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