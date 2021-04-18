Если думаете, что приготовить на десерт. Мы подготовили для вас рецепт тарталеток с нежным шоколадным кремом, которые понравятся всем.

Тарталетки можно подавать в праздники и будни. Пирожные можно готовить с любым кремом, добавлять орешки, фрукты, ягоды. Изысканный десерт понравится всей вашей семье. Читайте также Как приготовить тесто для бельгийских вафель: рецепт для вафельницы Тарталетки с шоколадным кремом Ингредиенты для теста:

– 250 граммов муки;

– 150 граммов сливочного масла 82%;

– 2 столовые ложки сахарной пудры;

– 2 столовые ложки какао;

– 1 яйцо;

– 3 столовые ложки воды;

– щепотка соли. Ингредиенты для крема:

– 100 граммов темного шоколада;

– 120 миллилитров сливок 33%;

– 30 граммов кокосовой стружки. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске смешайте муку с солью, добавьте какао, сахарную пудру, сливочное масло, яйцо, воду, перемешайте. Замесите тесто, оставьте на 30 минут в холодильнике. Раскатайте тесто, сформируйте кружочки, выложите в формы. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте выпекаться в течение 15-20 минут до готовности. Для приготовления шоколадного крема в миску выложите измельченный шоколад. В кастрюле разогрейте сливки, добавьте в шоколад, перемешайте, взбейте миксером. Выложите начинку в готовые тарталетки. Оставьте для охлаждения и отправьте в холодильник на 1 час. Выложите пирожные на тарелку, задекорируйте кокосовой стружкой. Приятного аппетита!