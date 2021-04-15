Как приготовить тесто для бельгийских вафель: рецепт для вафельницы
Вафли прекрасно подойдут на завтрак, их можно давать детям в школу или брать в дорогу на перекус.
Источник:24 канал
Невероятные рыхлые и вкусные вафли легки в приготовлении, с ними справится каждый. Вафли можно подавать как с соленой начинкой, так и сладкой.
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Рецепт бельгийских вафель
- Возьмите глубокую миску для приготовления теста для бельгийских вафель. Просейте муку через мелкое сито, чтобы не было комочков. Смешайте в ней все сухие ингредиенты и тщательно перемешайте ложкой.
- Помойте яйца, разделите желток от белка. В небольшую глубокую тарелку вылейте желтки и слегка взбейте их вилкой. Добавьте к яйцам молоко, масло и ваниль. Еще раз тщательно перемешайте смесь.
- Всыпьте сухие ингредиенты в яичной смеси и осторожно влейте белки. Еще раз перемешайте все ингредиенты.
- Смажьте вафельницу маслом или маслом, налейте теста и выпекайте вафли 5-10 минут до готовности.
- Выложите вафли на тарелку, посыпьте сахарной пудрой, добавьте ягод или порезанных фруктов.
- Яркой и душистой ноткой станет мята в декоре бельгийских вафель. Приятного аппетита!
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