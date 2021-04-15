Вафли прекрасно подойдут на завтрак, их можно давать детям в школу или брать в дорогу на перекус.

Невероятные рыхлые и вкусные вафли легки в приготовлении, с ними справится каждый. Вафли можно подавать как с соленой начинкой, так и сладкой.

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Рецепт бельгийских вафель

Ингредиенты:

– 2 стакана муки;

– 4 ч.л разрыхлителя;

– ½ стакана сахара,

– щепотка соли;

– 2 яйца;

– 100 мл подсолнечного масла;

– сахарная пудра;

– мята

– ваниль на ваш вкус.