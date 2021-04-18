Якщо думаєте, що приготувати на десерт. Ми підготували для вас рецепт тарталеток з ніжним шоколадним кремом, які сподобаються усім.

Тарталетки можна подавати у будні та свята. Тістечка можна готувати з будь-яким кремом, додавати горішки, фрукти, ягоди. Вишуканий десерт сподобається всій вашій родині. Читайте також Як приготувати тісто на бельгійські вафлі: рецепт для вафельниці Тарталетки з шоколадним кремом Інгредієнти для тіста:

– 250 грамів борошна;

– 150 грамів вершкового масла 82%;

– 2 столові ложки цукрової пудри;

– 2 столові ложки какао;

– 1 яйце;

– 3 столові ложки води;

– дрібка солі. Інгредієнти для крему:

– 100 грамів темного шоколаду;

– 120 мілілітрів вершків 33%;

– 30 грамів кокосової стружки. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте какао, цукрову пудру, вершкове масло, яйце, воду, перемішайте. Замісіть тісто, залиште на 30 хвилин у холодильнику. Розкатайте тісто, сформуйте кружечки, викладіть у форми. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 15-20 хвилин до готовності. Для приготування шоколадного крему у миску викладіть подрібнений шоколад. У каструлі розігрійте вершки, додайте у шоколад, перемішайте, збийте міксером. Викладіть начинку у готові тарталетки. Залиште для охолодження та відправте у холодильник на одну годину. Викладіть тістечка на тарілку, задекоруйте кокосовою стружкою. Смачного!