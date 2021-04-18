Тарталетки з шоколадним кремом: домашній рецепт
Якщо думаєте, що приготувати на десерт. Ми підготували для вас рецепт тарталеток з ніжним шоколадним кремом, які сподобаються усім.
Джерело:24 канал
Тарталетки можна подавати у будні та свята. Тістечка можна готувати з будь-яким кремом, додавати горішки, фрукти, ягоди. Вишуканий десерт сподобається всій вашій родині.
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Тарталетки з шоколадним кремом
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте какао, цукрову пудру, вершкове масло, яйце, воду, перемішайте. Замісіть тісто, залиште на 30 хвилин у холодильнику.
- Розкатайте тісто, сформуйте кружечки, викладіть у форми.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте випікатись протягом 15-20 хвилин до готовності.
- Для приготування шоколадного крему у миску викладіть подрібнений шоколад.
- У каструлі розігрійте вершки, додайте у шоколад, перемішайте, збийте міксером.
- Викладіть начинку у готові тарталетки. Залиште для охолодження та відправте у холодильник на одну годину.
- Викладіть тістечка на тарілку, задекоруйте кокосовою стружкою. Смачного!
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